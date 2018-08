Primer examen La semana próxima llega la misión del FMI a Buenos Aires

Será en el marco de la primera revisión del stand by que firmaron Argentina y el organismo. Si se cumple, el 15 de septiembre desembolsarían u$s3.000 M

La semana que viene arrancarán las reuniones entre los economistas del Fondo Monetario Internacional y del Ministerio de Hacienda y Finanzas por el seguimiento de las metas que firmó Argentina y el organismo el 20 de junio pasado.

El propósito de la misión será constatar en los papeles que el Gobierno cumple con las metas comprometidas en el acuerdo y así desembolsar el 15 de septiembre unos u$s3.000 millones. Si Argentina continúa al pie de la letra el programa, en diciembre llegaría otro desembolso igual.



Se espera que la misión a Buenos Aires sea encabezada por Roberto Cardarelli, un economista italiano encargado de seguir el caso argentino, comience el lunes 13 y finalice el 22. Hay reuniones previstas con funcionarios en el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Nicolás Dujovne. La información fue confirmada por fuentes del ministerio y del organismo.



La llegada del equipo del FMI sucede en el marco de la primer revisión y el análisis de la marcha de las variables a fines de junio. Entre las metas que Argentina se comprometió para entonces figuran un déficit fiscal primario de $148.000 millones, un aumento de las reservas netas internacionales de US$ 5.500 millones y una tasa de inflación anualizada de 27%. La mayoría de los analistas cree que el Gobierno las alcanzará.



Argentina y el FMI firmaron un acuerdo el 20 de junio por el cual se pactó una línea stand by por u$s50.000 millones. El programa es por tres años. A los pocos días de la firma, el presidente Mauricio Macri y la titular del FMI, se saludaron en Canadá en un encuentro por el G-7. Más acá en el tiempo, hace dos semanas, ambos volvieron a verse en Buenos Aires pero en el marco del encuentro de los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20 que se llevó a cabo en Buenos Aires.



El organismo envió en junio u$s15.000 millones que fueron desembolsados en dos mitades: una engrosó las reservas del Banco Central y la otra fue a parar a una cuenta del Tesoro de la Nación. Se descuenta que el 15 de septiembre lleguen unos u$s3.000 millones, según consigna Clarín.



Argentina firmó el acuerdo con el Fondo en el marco de una crisis cambiaria. Las reservas llegaron a caer US$ 14.000 millones y el dólar llegó a aumentar más de 40%. Entre los compromisos con el organismo Argentina se propone bajar el déficit fiscal de 2,5% del PBI este año a 1,3% el próximo. Y la inflación de 27% a 22%.