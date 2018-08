Derrumbe La Bolsa cayó más de 8% en la semana, y acciones argentinas se desplomaron en Wall Street

En Nueva York, los ADRs de bancos descendieron hasta 11%. En Buenos Aires, el Merval cerró el viernes con caída de 0,2%, tras fuerte baja de días previos

La Bolsa porteña cerró con una leve baja el viernes, luego de haber afrontado durante toda la semana ventas de activos disparadas tras el avance de la investigación judicial que salpica a políticos y empresarios, tras la salida de la luz de cuadernos de un chofer de un ex funcionario kirchnerista en los que se dejó asentado casos de sobornos en la obra pública.

A ello se sumó el contexto volátil externo, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que generó una apreciación mundial del dólar que golpeó a la plaza doméstica y generó también una huída de los capitales de los mercados emergentes.

Como sumatoria a estos factores, el riesgo país de Argentina superó por primera vez en tres años los 700 puntos. Algo que le agregó más volatilidad a la plaza bursátil y temor de los inversores externos.



El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cayó apenas 0,2% y se ubicó por debajo de los 26.900 puntos, aunque en la semana acumula un negativo de 8,1%, un nivel muy similar al arrastrado en todo agosto.



Las mayores alzas correspondieron a Aluar (5,5%), seguido por las subas de Loma Negra (3,6%) y Transportadora de Gas del Sur (TGS), que avanzó 3,3 por ciento.



En tanto, entre las mayores caídas se destacaron Mirgor, ya que bajó 6,3%, y Metrogas, que descendió 3,3 por ciento.

En Wall Street, los ADRs de las compañías argentinas que cotizan en Nueva York operaron con fuertes bajas, en especial las financieras. Las más golpeadas fueron Banco Francés, que retrocedió 10,9%, Macro (-8,2%) y Grupo Supervielle, con un desplome del 6,1 por ciento.

Respecto de las acciones que pueden verse involucradas en algún proceso judicial, debido a la longitud que tienen los mismos en la Argentina y a la experiencia que ha mostrado el Lava Chato, en el papel de Petrobras se destruyó el 95% de su valor, ya que cayó de u$s70 a 3,46 dólares.



"Aconsejamos evitar ese tipo de activos. Si bien creemos que el papel de Petrobras tuvo condimentos especiales como la caída del petróleo a la zona de u$s26 desde los u$s150, es el antecedente más cercano de este tipo que contamos", indica Alejandro Bianchi, Gerente de Inversiones de InvertirOnline.com.

La deuda pública de Argentina también bajó con fuerza, ya que los bonos extrabursátiles cedieron un promedio de 3%, encabezados por los Discount en dólares, que bajaron 3,8% y los Bonar 2037, que cayeron 3%. En tanto, el Bonar 2024 dolarizado bajó 3,9%.



Aunque el mayor desplome sucedió con los títulos Discount denominados en dólares estadounidenses (regidos por la Ley Argentina), que bajaron 8,4% este viernes.



El contexto llevó el riesgo país de Argentina con un incremento de 11%, por encima de los 700 puntos, que dejó al indicador en una franja máxima muy similar a la de febrero de 2015.

“El riesgo país alcanza niveles máximos de los últimos tres años. Más que reducir su exposición a la Argentina, pareciera directamente que los inversores no quieren tener activos locales”, dijo la correduría Allaria Ledesma.

Por su parte, Gustavo Neffa, analista de Research For Traders, dice a iProfesional: "En el mercado están viendo si vamos o no a un nuevo default debido a que la curva de rendimientos de los bonos se está aplanando. En el corto plazo diría que ese escenario de riesgo está sobrexagerado, pero si no fuese por el acuerdo con el FMI no tendríamos posibilidad de financiamiento".



Y agrega: "En el medio hay un parate de la construcción que es el motor de la economía, una baja general de la actividad económica y la causa judicial de los cuadernos desalienta a los inversores externos de apostar por la Argentina".

Al respecto, esta semana la calificadora de riesgo Fitch alertó: "Un reciente escándalo de corrupción que salpica a políticos y a importantes empresarios va a tener un impacto negativo en el crecimiento de Argentina".

A eso se le suma la incertidumbre política actual, que depende del futuro electoral y judicial de Cristina Fernández de Kirchner.