frente a la corrida En un día de furia para los mercados, el Gobierno toma medidas para intentar frenar la escalada del dólar

El Banco Central y el Ministerio de Hacienda anunciaron en plena rueda una serie de medidas para tratar de estabilizar el mercado cambiario

En otro día muy complicado para los mercados emergentes y en particular para Argentina, que se refleja en una nueva devaluación del tipo de cambio y en el consiguiente aumento del riesgo país, el Gobierno tomó una serie de medidas tendientes a tratar de estabilizar la plaza cambiaria.

Las medidas se adoptaron luego que en la mañana de este lunes, el ministro Nicolás Dujovne y su equipo recibieron al titular de la misión del FMI, Roberto Cardarelli. Tras dos horas de reunión, el funcionario italiano cruzó al Banco Central donde se entrevistó con el presidente de la entidad, Luis Caputo.



Desde el Gobierno aseguraron que ambas reuniones fueron "introductorias" de la misión del FMI que durante los próximos diez días revisará las cuentas fiscales para establecer que tan factible es que el país cumpla con los compromisos pactados en el otorgamiento del préstamo por US$50,000 millones que el organismo le dio al gobierno de Mauricio Macri.

En cuanto a las medidas en cuestión, que fueron conocidas a través de sendos comunicados del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, las más relevantes son las siguientes:

Stock de Lebacs

Una de ellas es la eliminación gradual del stock existente de Lebac, con el objetivo de combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía.



La entidad bancaria informó que al culminar este proceso, el stock de instrumentos será “significativamente inferior al actual” y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local.



Actualmente el stock de Lebac asciende aproximadamente a 1 billón de pesos, y la mitad de estos fondos se encuentran en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes.

En tal sentido, el Banco Central anunció este lunes y en plena rueda cambiaria, la nueva estrategia que seguirá en las próximas licitaciones de Lebac.

Según la misma, el monto a ofrecer en cada licitación de LEBAC será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias. En la próxima licitación a realizarse el 14 de agosto de 2018, el BCRA ofrecerá un máximo de $230.000 millones de Letras para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de $330.000 millones en manos de los mismos.

Es decir que existe una diferencia de $100.000 millones que podrían buscar dolarizarse (o volcarse hacia otras opciones, como plazo fijo u otros tipos de bonos), lo que significa que en este caso el BCRA deberá estar listo para ofrecer unos u$s3.000 millones de sus reservas.

El monto ofrecido de LEBAC se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el BCRA estima que será eliminado durante el mes de diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan.

Para las entidades bancarias el BCRA sólo ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ), siendo que estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización del BCRA.

Las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de LEBAC por cuenta y orden de terceros no bancarios, en tanto que no podrán vender sus LEBAC remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias.

El Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, que incorpore colocaciones en las fechas donde haya un vencimiento de LEBAC. La primera licitación será el miércoles 15 de agosto y estos instrumentos servirán como alternativa de inversión en pesos.

El Ministerio desarrollará un programa de creadores de mercado para darle liquidez a las Letras del Tesoro en el mercado secundario.

Más detalles sobre los distintos tipos de Letras serán oportunamente informados por el Ministerio de Hacienda.

El BCRA asegurará la disponibilidad de dólares para garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios, de ser necesario, a lo largo de esta operación mediante subastas diarias de dólares en los días subsiguientes.

Suspenden las subastas diarias de dólares por cuenta de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado", instruyó al Banco Central de la República Argentina "a discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente".



Las ventas de dólares que lleva adelante el Ministerio de Hacienda están asociadas al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional.

Desde junio último, el Banco Central comenzó a licitar diariamente u$s100 millones (salvo en algunas jornadas en las que el monto se amplió a u$s150 M), provenientes de los u$s7.500 millones que giró el FMI en el marco del acuerdo de asistencia financiera.



Cabe recordar que el Gobierno había anunciado el 1 de agosto una reducción de u$S100 a u$s75 millones en el monto de subastas diarias que realiza el Banco Central, decisión que se extendió durante los primeros tres días del mes y que a partir de allí pasó a u$s50 millones hasta el último viernes.



Según la cartera que conduce Nicolás Dujovne, la decisión obedece a "la posición de liquidez en pesos" que se ha acumulado.

Venta de u$s500 millones propios del BCRA

La entidad monetaria anunció además que el martes pondrá a disposición del mercado un total de u$s500 millones, también con la intención de calmar al mercado.

Según el analista Gustavo Quintana, una vez conocido este anuncio, el precio en el mercado mayorista cedió ligeramente, para ubicarse en los $29,95, luego de haber anotado máximos en $30,35 por unidad".

Suba de la tasa de interés

El Comité de Política Monetario del Banco Central se reunió fuera del cronograma y decidió aumentar la tasa de política monetaria al 45%, con lo cual procura quitarle presión al dólar.

A través de otro comunicado, la entidad afirma que "En respuesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de que implique un nuevo impacto sobre la inflación doméstica, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió por unanimidad reunirse fuera de su cronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria a 45%. Asimismo, para garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo, el COPOM se compromete a no

disminuir el nuevo nivel de tasa de política monetaria al menos hasta el mes de octubre".

La entidad que preside Luis Caputo, había dejado inalterada en el 40% la tasa de política monetaria el martes pasado aunque resolvió definir la tasa de Letras de Liquidez 'LELIQ' a 7 días -que solo pueden operar las entidades financieras- como su nueva referencia.

Según informó el propio BCRA, el COPOM "resolvió por unanimidad reunirse fuera de su cronograma preestablecido" y en la reunión realizada este lunes decidió elevar 5 puntos porcentuales la tasa de referencia, lo que tendrá impacto en el encarecimiento del crédito.

Para el economista Julio Pieckarts, "el fin de Lebac para no bancos, que en el stand by tenía fecha límite septiembre 2019, intenta adelantarse a diciembre 2018. La licitación del sustituto Letes en pesos empieza el martes 15. Deberían usar los fondos para cancelar crédito del Tesoro con el Banco Central".

El ex funcionario del Banco Central agregó que "la única medida "forzosa" que encuentro es la prohibición a los bancos de vender las Lebac remanentes a no bancos. De impacto negativo moderado por el cortísimo plazo promedio que tienen las Lebac".