Tensión en la City Con salto del dólar y crisis externa como telón de fondo, la Bolsa cerró en baja y acumula un desplome del 11% en el mes

El Merval de Buenos Aires descendió 2,7% y en todo el mes retrocede 11%, por bajas en los papeles de los sectores energético y financiero

Los papeles argentinos sufrieron este lunes el impacto mundial económico por las crisis en Turquía que golpeó a casi todo el resto de los países emergentes, con importantes devaluaciones en sus monedas de hasta 9% (la lira turca) y rotundas caídas en las cotizaciones de los activos, que golpearon localmente a empresas de diversos sectores.



Esto fue acompañado por una serie de medidas del Gobierno para intentar calmar al tipo de cambio, que llegó a los $31 al público en algunos bancos, a lo que se sumó el anuncio oficial del desarme del stock Lebac para diciembre próximo, y el reemplazo por otros instrumentos en pesos.

El índice accionario líder Merval de Buenos Aires operó con una baja del 2,7% a 26.119 unidades, donde se destacaron las mermas en acciones financieras y energéticas.

Entre las acciones que más bajaron sobresalieron las de Ternium, con un descenso de 7%, seguidas por las de Mirgor (-6,8%) y Transener, que bajó 6,7 por ciento.

En todo el mes, el Merval retrocede 11%, en medio del clima tenso a nivel local e internacional.



En Wall Street, las empresas argentinas que cotizan con el formato de ADR en Nueva York, sufren bajas generalizadas que llegaron al 8,7%, encabezadas por esa cifra por Grupo Supervielle, seguidas por BBVA Francés (-8,2%) y Macro, con una baja de 7,2 por ciento.

“Ante la evolución de los acontecimientos en Turquía queda delineado un comienzo de semana complicado para los activos argentinos, con el condimento adicional de los escándalos de corrupción que envuelven a políticos y empresarios, una nueva licitación de Lebacs (el martes por unos 528.800 millones de pesos) y la primera visita técnica de funcionarios del FMI tras el acuerdo de junio”, dijo la consultora SBS.

En cuanto a los títulos públicos, los nominados en moneda estadounidense sufrieron una fuerte baja, que llegó al 4,8% en el caso de los Bonos Argentinos al 2117 dolarizados, seguidos por el Bonar 2024 (-3,8%) y Bonar 2020 (-3,5%) con la misma denominación.

Te puede interesar La corrida cambiaria no cesa: el dólar minorista se aceleró y cotizó a $30,68 promedio

Este retroceso de los precios refleja la salida de grandes fondos de inversión internacionales.



En tanto, el Par con legislación de Nueva York avanzó 2,5% y en dólares (PARA) subió 1,9 por ciento.

El volumen total operado en Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) fue de casi $20.000 millones, un nivel bastante elevado diario, y se considera que se debió al retiro de grandes capitales internacionales. Ello se reflejó en la notoria baja generalizada de los precios.



El Riesgo País, que es la tasa adicional que rinden los bonos de Argentina por encima de un bono a similar plazo de los Estados Unidos, que es lo mismo a cuánto tiene que pagar la Argentina para tomar deuda, en comparación con lo que tiene que pagar Estados Unidos, continúa subiendo y trepa 20 puntos, a un nuevo récord de 723 puntos en la era Macri.



A nivel cambiario, los países emergentes sufrieron importantes devaluaciones, encabezados por la depreciación del 8,5% de la lira turca durante el martes, seguido por el incremento de 2,3% en el precio del dólar en Argentina, pese a las medidas tomadas entre el viernes y este lunes por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.



Más allá del temblor cambiario local, también el real brasileño se devaluó 1%, el mexicano 1,4% y el peso colombiano se depreció 2%.

Además, este lunes el Banco Central subió la tasa de referencia al 45%, unos cinco puntos porcentuales respecto a la previa, para intentar frenar la dolarización de carteras.

Mercado agitado

En resumen, agosto es un mes de salida de grandes capitales internacionales de los mercados emergentes y devalución de sus monedas, hechos que están golpeando severamente a las cotizaciones de las acciones y bonos.

A nivel doméstico, las acciones argentinas descienden hasta 28% en menos de la mitad del mes, encabezadas por los papeles de Cablevisión, y los bonos arrastran una baja de hasta 14%, sobre todo los dolarizados.



Parte de este retroceso fue por la crisis política causada por la difusión de los cuadernos de un chofer de un funcionario kirchnerista en lo que registró hechos de sobornos entre ex funcionarios y empresarios, algo que afectó a todo el mercado cuando algunos de los involucrados admitieron estos hechos ante la Justicia.

Te puede interesar Furor por el billete de cero euro con la cara de Karl Marx

A ello se le sumó la crisis en el mundo emergente que comenzó la semana pasada en Turquía, con una gran devalución en su moneda.

"Cuando una tendencia bajista se manifiesta con la fuerza con que lo está haciendo la caída de los bonos de Argentina es porque hay algo que va más allá de lo que se ve en la superficie. ¿Hay riesgo de default? La probabilidad de default está aumentando rápidamente. Al menos eso interpreta el mercado", resume Miguel Ángel Boggiano, director de Carta Financiera.

Por lo que acota que esto se debe a que "la única manera en la que la Argentina paga su deuda, es tomando más deuda. Y si se le hace difícil refinanciar, probablemente no pueda pagar y necesite realizar una 'reestructuración', que no es más que un eufemismo donde se indica que alguien no podrá cumplir con lo pactado y que hará una nueva propuesta que sí podrá cumplir".

Al respecto, el analista ve algunas similitudes de lo que está ocurriendo hoy en Turquía con lo que puede llegar a sucecer en Argentina, ya que ambos países registran gran déficit fiscal financiadas con deuda donde se aprovecharon las tasas de interés históricamente bajas (la era de la "plata dulce").



"Alcanza ver cómo el riesgo país de Argentina y Turquía ha ido de la mano en los últimos meses", sentencia Boggiano.

Lunes de medidas

Este lunes entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda comunicaron una serie de medidas, como el desarme del stock de Lebac, el alza de la tasa de política monetaria al 45% y la finalización de las subastas diarias de billetes oficiales para brindar oferta al mercado cambiario.

Te puede interesar En medio de la histeria financiera, en Wall Street miran la suerte judicial de Cristina para pronosticar el futuro de los bonos

Para la plaza bursátil, la principal novedad fue que el día previo a la licitación primaria mensual de sus Letras, el Banco Central anunció la eliminación gradual del stock existente de Lebac, con el objetivo de "combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía".



La entidad bancaria informó que al culminar este proceso, el stock de instrumentos será “significativamente inferior al actual” y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local.



Actualmente, el stock de Lebac asciende aproximadamente a 1 billón de pesos, y la mitad de estos fondos se encuentran en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes.

En tal sentido, el Banco Central anunció en plena rueda cambiaria que la nueva estrategia que seguirá en las próximas licitaciones de Lebac, donde el monto a ofrecer en cada una de ellas será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias.

En la subasta mensual de este martes, el BCRA ofrecerá un máximo de $230.000 millones de Letras poara ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de $330.000 millones en manos de los mismos.

El monto ofrecido de LEBAC se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el BCRA estima que será eliminado durante el mes de diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan.

Para las entidades bancarias el BCRA sólo ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ), siendo que estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización del BCRA.