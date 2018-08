efecto de la devaluacion El Gobierno ya llevó a cero su pronóstico de crecimiento

Hacienda volvió a recortar la estimación de 2018. El ministerio emitió dos comunicados en un día para explicar la misma medida

El Gobierno volvió a recalcular su pronóstico de crecimiento para este año a raíz del recrudecimiento de la corrida cambiaria y salió a reconocer que "estará más cerca de 0" que del 0,5% estimado hace tan sólo dos semanas atrás, y a años luz del 3,5% que figura en el Presupuesto 2018.



Así lo admitió ayer el viceministro de Hacienda, Guido Sandleris, durante un encuentro con periodistas. "Es probable que estemos más cerca del cero que del 0,5% que establecimos hace poco, tras la tormenta financiera, aunque es difícil saberlo", sentenció el funcionario.



El secretario de Programación Económica de la cartera dirigida por Nicolás Dujovne defendió las medidas anunciadas por el Banco Central para desarmar las Lebacs y la suba al 45% en la tasa de política monetaria, que según explicó, ayudará a frenar las presiones inflacionarias.



En ese sentido, Sandleris también debió despejar dudas respecto a la decisión de Hacienda de dejar de subastar dólares en el mercado, que en algunos medios y redes sociales se malentendió como un regreso al cepo cambiario, tal como había ocurrido el 1° de agosto cuando redujo el monto de esas operaciones de u$s100 millones diarios a u$s75 millones y luego a los u$s50 millones vigentes hasta ayer.



Es que a partir de hoy el BCRA subastará u$s500 millones del monto que el Fondo Monetario Internacional le giró exclusivamente para reforzar las reservas, y dejará de hacerlo a cuenta de las que le prestó al Tesoro. El ministerio emitió un comunicado por la mañana pero ante la confusión luego debió sacar otro parte de prensa aclarando que no se limitaban las ventas de divisas. Este último incluso debió ser amplificado por el equipo mediático de Presidencia, el cual más temprano había subido un video de Mauricio Macri haciendo de espadachín, justo en medio de escalada del dólar.



"Las licitaciones de subasta que hacía el BCRA por cuenta de Hacienda era porque el Tesoro tiene muchos pagos en pesos, pero ya esas necesidades en pesos estaban cubiertas, por eso anunciamos la suspensión de las subastas diarias de divisa, no fue por sugerencia del FMI", precisó Sandleris, según reprodujo la agencia Nuevas Palabras. "No creemos que las restricciones cambiarias resuelvan los problemas que tenemos, ese camino ya fracasó", aseguró el funcionario.



En cuanto a las causas de la actual "turbulencia", como bautizó el Gobierno a la corrida iniciada en mayo, el número dos de Dujovne argumentó que se debe a los "desequilibrios que recibimos en diciembre de 2015, cuando asumió el Presidente Macri".



Por último, informó que las necesidades del programa financiero de este año están casi cubiertas, en tanto para 2019 dichos requerimientos llegarían debido a nueva deuda a un nivel de u$s7.500 millones. En caso de no renovarse la totalidad de las Letes, estimó que las necesidades adicionales rondarían los u$s3.000 millones.



En relación al programa de licitaciones de Letes en pesos, que comenzará el miércoles, según BAE, agregó que se publicará un calendario con estas colocaciones en coordinación con el BCRA. "La idea es licitar Letes en cada vencimiento de Lebacs para dar la opción a los que no renueven los instrumentos del BCRA, que tengan un instrumento en pesos, si es que les resulta atractivo", explicó.



En lo que atañe a la estrategia del BCRA de acelerar la reducción del stock de Lebacs señaló que se debió a la necesidad de subsanar una anomalía que provocaron estos instrumentos, "que se convirtieron en una forma de ahorro, algo que no es usual; por eso esta estrategia de ir desarmando esta bola en que se habían transformado lan Lebac que están en manos de los que no son bancos", resumió.