efectos de la crisis Alpargatas termina el primer semestre con una caída del 44% en sus beneficios

La firma brasileña atribuye la caída de los beneficios netos por el derrumbe del tipo de cambio de su país frente al peso argentino

El grupo brasileño Alpargatas, propietario de Havaianas, Osklen y Topper, no tuvo un buen primer semestre. Hasta junio, su beneficio cayó un 44%, respecto al 2017 y fue de u$s33,9 millones. El resultado bruto de explotación (ebitda) bajó 27,3%, hasta u$s60,3 millones, pese a que sus ventas, fueron un 7,5% más que en el año anterior.



El grupo brasileño atribuye la caída al tipo de cambio desfavorable del real frente al peso argentino. En su país de origen, Alpargatas se encuentra inmerso en una profunda reestructuración que consiste en la reducción de su plantilla, así como de su jornada laboral. En Argentina, comenzó hace un tiempo un proceso de ajuste en el que no sólo cerró plantas, sino que suspendió durante largos a períodos a su personal. Según la publicación Modaes Latinoamericana, "la compañía considera poner a la venta las fábricas que tiene en Argentina, donde concentra su producción de textil y confección".



Las ventas de Alpargatas en Argentina cayeron un 6,6% interanual, ubicándose en u$s80 millones, mientras que en Brasil creció un 15,9%, obteniendo u$s273,1 millones.



Alpargatas obtuvo una cifra de negocio de u$s463,5 millones en el primer semestre. La compañía de calzado asegura que las medidas que tomó frente al paro de transporte no impidieron un buen desempeño de sus ventas, que en el segundo trimestre crecieron un 3,6%.

Durante la huelga de camioneros, Alpargatas dio vacaciones a sus empleados y congeló el pedido de cuatro millones de pares de ojotas de Havainas y 60.000 zapatillas de Mizuno en su mercado local, mientras que en el exterior la deuda es de un millón de pares de Havaianas.