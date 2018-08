Licitación de Letras En la City esperan que las letes en pesos terminen con una tasa de entre 36% y 38%

Los analistas esperan que los nuevos instrumentos que licita Hacienda hoy estén el línea con la tasa en la que se movió la Lebac en la bolsa ayer

Hoy concluye el plazo que puso el Ministerio de Hacienda para la licitación de las nuevas Letras de Tesoro en pesos, que pueden resultar una alternativa para los inversores no bancarios que buscan un instrumento de corto plazo en pesos.

La expectativa del mercado es que la tasa de los dos instrumentos licitados esté en línea con la curva de Lebac, aunque los analistas advierten que para que un tenedor de Lebac tome la decisión de posicionarse en ellas deberá evaluar su propia necesidad de liquidez.



Para absorber el "sobrante" de pesos de la licitación de Lebac de ayer, la cartera que maneja Nicolás Dujovne presentó dos Letes: una que vence a fines de noviembre, y otra 200 días, que paga el 29 de marzo próximo.



"La licitación de Letras del Tesoro en pesos se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir", indicó Hacienda.



La negociación de Lebac de ayer puede dar una pista de cómo se van a comportar los inversores con estas nuevas reglas de juego. "En MAE se negoció la Lebac como siempre.

Se vio mucha negociación entre bancos y bajó entre bancos y privados, porque ahora ya las entidades ya no pueden vender más Lebac a no bancarios", comentó Rodrigo Terré, gerente de mercado de capitales de First.

La tasa de Lebac en bolsa bajó considerablemente: para la letra a septiembre se terminó negociando a 37% y la tasa de caución al 30% de tasa anual.

"El Gobierno debería proveer un instrumento que tenga liquidez para el mercado, principalmente los fondos comunes de inversión. La Lete puede convertirse en eso. Me imagino que la tasa de estas Letes debería estar en línea con la curva de Lebac que fija el BCRA, que también, de alguna manera podría aprovechar esta baja que se vio en bolsa para captar algo y poder eventualmente bajar la tasa respecto a lo que rindió la Lebac en el mercado secundario", afirmó.



En este sentido, Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen afirmó que si las tasas de los nuevos instrumentos en pesos ronda el 38% "podría ser una buena opción".

Pero, a la vez, reconoció: "El problema va a ser cuando estemos todos del mismo lado: es decir, fondos comunes de inversión, individuos y empresas y querramos vender y el único que nos pueda comprar es un banco. El banco va a decir a 38% no te compro. Entonces, 38% es una buena tasa si te quedas hasta el vencimiento. Si no, hay otros instrumentos de riesgo muchos más atractivos, privados u ON que están rindiendo Badlar +15%".



Sin tomar en cuenta la liquidez, que es lo que priorizaron en estos años los inversores de Lebac, en un contexto de volatilidad cambiaria, son importantes las expectativas sobre el futuro del tipo de cambio, según consigna El Cronista.

Por esto, Federico Furiase, de Eco Go, realizó el siguiente cálculo: "Para la Lete a 105 días, el rendimiento que te da esa letra en pesos en consistente con un dolar break even entre esa Lete en pesos y una Lete en dólares al 5%, es consistente con un dólar de $ 32,4 al 30 de noviembre de 2018. Es decir, el que espera un dólar por debajo de ese valor para fin de noviembre, le conviene estar en la Lete en pesos. En cambio, si se espera un dólar más alto, le conviene estar en una Lete en dólares al 5%".

No hay que olvidar que el dólar futuro para fin de noviembre está a $33. Para la Lete que vence en mazo, el dolar break even es de $34,8. No hay que dejar de tener en cuenta que futuro para esa fecha está en $36,65.