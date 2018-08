mercado expectante El dólar busca un nuevo equilibrio y tras la licitación del BCRA retrocede a $30,50 en la City porteña

El Banco Central colocó u$s551 millones en dos subastas de fondos propios sobre un total de u$s1.300 millones. El precio de corte fue de $30,03 y $29,81

El mercado cambiario busca un punto de equilibrio luego de iniciar la rueda con un elevado grado de nerviosismo en un día en el que el Ministerio de Hacienda abre la licitación de Letes que concluirá mañana, con el objetivo de absorber los pesos de inversores que no renovaron Lebac en el megavencimiento del último martes.



Los instrumentos a licitar incluyen Letras del Tesoro en pesos a un plazo de 105 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 3% (30-noviembre-2018), y Letes a un plazo de 224 días capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual de 2,85% (29-marzo-2019).



La recepción de ofertas comenzará hoy a las 10 y finalizará a las 15 de mañana y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

“Creo que estos rendimientos los ahorristas irán a la colocación de Letes y también a los bancos a cuentas remuneradas y plazos fijos, ya que pese a que se les otorga menos rentabilidad que un título público, les dan como contrapartida liquidez para manejarse en el mercado”, afirma un banquero a este medio.

Bajo estas condiciones, en el mercado mayorista el precio de la divisa se estabilizó por debajo de los $30, luego de tocar un máximo de $30,20, es decir con una suba que en el máximo es del 1,5% frente al cierre de ayer.

Cabe consignar que ese precio se tocó previe a la licitación de fondos propios que efectuó el Banco Central por un total de u$s800 millones, en la que se colocaron u$s303 millones, con un precio promedio de $30,03 y un mínimo de $29,80 por unidad.

Según el analista Gustavo Quintana, "luego de la segunda subasta oficial, el dólar mayorista vuelve a retroceder con registros en $29,95, lejos de los máximos de $30,50 anotados a poco de iniciada la jornada"

Otro operador consultado por iProfesional advirtió que el "mensaje del Banco Central es el siguiente: quieren dólares, los tendrán pero no a precio subsidiado, lo cual implica un fuerte cambio con respecto a la polìtica que aplicaba Federico Sturzenegger".

En forma sorpresiva, la autoridad monetaria realizó una segunda licitación, esta vez por u$s500 millones, en la que adjudicó u$s248 millones, con un precio de corte de $29,811..

La suba registrada en el mercado mayorista se refleja en el segmento minorista, en el que la cotización ronda los $30,50 aunque nuevamente se observa una mayor amplitud en las cotizaciones.

De hecho, mientras que las pizarras del Banco Nación lo venden a $30,40, el Santander Río lo hace a $30,45 y el ICBC a $30,60. Por su parte, Galicia vende a $30,70 y el BBVA Francés a $30,60.

Por su parte, en el mercado marginal, el precio del blue se pacta a $30,50.

Finalmente, en el mercado de futuros Rofex, para fines de diciembre se está negociando una cotización de $34,10, lo cual implica una suba del 1% frente al precio anterior.

¿Por qué sobran los pesos?

A partir de la decisión del Gobierno de desarmar en forma gradual y por completa el enorme stock de Lebac, que representaba la friolera de $977.000 millones, se estableció que en la licitación de este martes, en la que vencían originalmente $529.000 millones (54% del total), el Banco Central solo ofrecería un máximo de $230.000 millones de sus Letras, restringidas únicamente al acceso de participantes no bancarios.



Es decir, la entidad monetaria dirigida por Luis Caputo decidió no renovarles la totalidad de los casi $330.000 millones que les caducaban.



En la licitación de este martes, la colocación fue inferior al nivel máximo ofrecido a residentes y no residentes no financieros, donde las propuestas recibidas alcanzaron los $213.673 millones, mientras que el BCRA terminó adjudicando $201.701 millones.

A partir de estos resultados, quedó flotando una importante cantidad de fondos, de los cuales unos u$s200 millones se volcaron a la subasta que realizó el Banco Central con fondos propios y el resto estaría a la espera de la licitación de Letes.

Para ello, más allá que el BCRA dijo que venderá los dólares que el mercado le solicite, existe cierto temor de que, luego de sobrepasar los $30 en la semana, el tipo de cambio se vuelva a recalentar.



Respecto al resultado de la licitación de Lebac, para un importante banquero consultado por iProfesional fue “lógico y sano que se haya renovado un menor nivel del propuesto, ya que deja en claro que este instrumento financiero no funcionará más dentro de tres meses”.

Para tratar de captar gran parte de los $128.000 millones que el Banco Central decidió no renovarles en Lebac a las entidades no bancarias, el Gobierno les empezó a proponer desde hace un tiempo a esta parte otros instrumentos en pesos a más largo plazo.



En este marco, es precisamente que el Ministerio de Hacienda informó que este miércoles comenzará a licitar “regularmente” series de Letras del Tesoro Capitalizables en pesos (Letes en moneda nacional).



Cabe recordar que esta estrategia del Gobierno fue consensuada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para empezar a desarmar la “bola de nieve” de estas Letras, que hasta hoy le implicaba al BCRA el riesgo de renovar cada 30 días un volumen equivalente a la mitad de todos los pesos que existen en la economía.



A este contexto se le sumó que el Banco Central dejó afuera de las licitaciones primarias a los bancos, los cuales hoy poseen la mitad del stock total de Lebac y que no podrán vender estos papeles en la plaza secundaria.