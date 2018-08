ajusta por precios El plazo fijo que rindió más de 40% anual le da pelea al dólar

A diferencia de un depósito tradicional, no se puede hacer por un mínimo de 30 días, sino que al menos debe hacerse por tres meses

Para quien quiere ganarle a la inflacion, la inversión más conservadora es un plazo fijo UVA, que siguen a la inflación del Indec, pero además pagan hasta 5 puntos más, como en el caso del Banco Nación.



A diferencia de un depósito tradicional, no se puede hacer por un mínimo de 30 días, sino que al menos debe hacerse por tres meses, algo que el argentino no está tan acostumbrado. Claro que, mientras los depósitos tradicionales pagan un promedio de 31,1%, los Badlar de más de $ 1 millón 34,75% y el TM20 que pagan los bancos por más de $ 20 millones está en 36,37%, los UVA rindieron 40,6%, y con sólo $ 1500.



¿Cómo se llega al 40,6%? Es porque toman el índice del costo de vida de los últimos tres meses: 2,1% de mayo, 3,7% de junio y 3,1% de julio, lo que totaliza un 8,9% que, si se lo anualiza, da 35,6%, y si se le agrega los 5 puntos extra que paga el BNA, se llega al 40,6%.



Se trata de un rendimiento que puede superar a las Lebac, ya que las Letras del Banco Central llevan una comisión, más potenciales gastos de mantenimiento de la cuenta comitente, mientras que los plazos fijos no tienen ningún tipo de costo adicional ni gasto oculto.



Claro que, si de comparaciones se trata, gracias a la devalueta el dólar fue un mejor negocio en los últimos tres meses, ya que pasó de $21,50 el 2 de mayo hasta $28,05 el 31 de julio. O sea, rindió en un trimestre prácticamente lo mismo que el plazo fijo UVA en todo un año, según El Cronista.



Lo que el comprador de dólares debe tener en cuenta es el amplio spread existente, que es la diferencia que hay entre la punta compradora y la vendedora, que puede llegar hasta $ 1,50. Por lo tanto, si alguien compra dólares y luego debe venderlos para hacerse de pesos para pagar cuentas, puede terminar perdiendo plata.



Ahora, para quien se anima a uvizarse a un año puede obtener hasta 8 puntos más que la inflación en el BBVA Francés, o 6,5% en el Itaú desde 180 días, lo mismo que paga el BBVA por ese período. "En el último trimestre duplicamos la cartera en cantidad de operaciones y volumen", dicen en el Itaú, cuya tasa a 90 días es de 4,5%.



"En el último trimestre duplicamos la cartera en cantidad de operaciones y volumen", aseguraron desde el BBVA Francés al hablar del instrumento.



En el ICBC, por su parte, remarcan que en lo que va del año crecen sostenidamente 300% versus el 31 de diciembre.



Sin embargo, en el Credicoop admiten que "no es una línea de plazo fijo muy conocida, por lo que no es muy demandada. Los asociados se inclinan por el plazo fijo tradicional en pesos y en dólares, fundamentalmente a 30 días y compra de dólares".



Milagro Medrano, gerenta de Relaciones Institucionales y Atención al Cliente de Banco Macro, subraya que un cliente minorista tradicional está más cómodo con algo certero y a corto plazo, como es el depósito tradicional a un mes.



Será por eso, quizás que el stock total de plazos fijos UVA cayó de $15.144 millones el 6 de julio pasado a $13.301 millones el 10 de agosto, último dato disponible en el BCRA. Mientras los depósitos tradicionales subieron en el mismo período de $ 1030 millones a $ 1147 millones. "El público tiene a plazos más cortos, producto de la volatilidad imperante", se sincera un banquero.