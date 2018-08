Opciones del mercado Fondos comunes de inversión: acciones y bonos que eligen los "top ten" para darle pelea al dólar y a la inflación

Hay papeles de empresas y títulos soberanos que conviven en las diferentes carteras, por su capacidad de generar buenos rendimientos futuros

Tras la corrida cambiaria que se inició a fines de abril, ya nada será igual para la industria de los fondos comunes de inversión (FCI).

El sector se vio afectado por una salida masiva de capitales, que no sólo dejó sus efectos en términos patrimoniales sino que también introdujo fuertes cambios en la estructura de este tipo de instrumentos.

A fines del año pasado, el patrimonio total ascendía a $524.600 millones, cifra que se fue incrementando en forma sostenida hasta abril, cuando superó los $670.000 millones.

Con el inicio de la corrida cambiaria y la debacle de las Lebac, ese monto se redujo en forma sustancial: en la actualidad ronda los $572.000 millones, según los últimos datos disponibles.

Algunos "tips":

1.- Los más afectados fueron los fondos de renta fija (que invierten en bonos), producto de la abrupta caída de precios y la suba de tasas en el mercado secundario.

2.- Durante la corrida cambiaria, este tipo de instrumento experimentó una reducción patrimonial del 35%, frente al 15% del total de la industria.

3.- Los fondos que apuestan por la renta variable (acciones) y mixta (acciones + bonos) perdieron "apenas" un 5%.

4.- Los conocidos como "mercado de dinero" (money market), de muy corto plazo, pegaron un salto del 122%.

A raíz de esta marcada disparidad en la evolución de cada segmento, la participación de cada uno se vio profundamente alterada.

Lo más significativo es lo sucedido con la renta fija: perdió casi 18 puntos porcentuales en el share total. En contraposición, se registró un avance del 16% en los money market.

Si la evolución global del sector en vez de evaluarse en pesos se mide en términos de dólar, el resultado es desolador: se desplomó de u$s32.200 millones (fines de abril) a tan sólo u$s18.800 millones.

Ganadores en medio de la crisis cambiaria

Pese al abrupto cambio de tendencia, un buen número de fondos pudo "surfear" el escenario financiero turbulento del país.

La mayoría de los "winners" muestra una composición de sus carteras sustancialmente diferente a las de aquellas que lideraban los rankings hasta que se desató la crisis cambiaria.

Si bien ninguno de ellos pudo superar el avance del dólar (61% en el año), varios lograron acercarse a esa marca y aventajar por varios cuerpos a la inflación (20%).

- El ranking fue encabezado por un fondo administrado por el ICBC, llamado Alpha Renta Cobertura, con un rendimiento de casi 58%.

- En tanto, el gestionado por el BNP Paribas - que opera bajo el nombre de Optimum Global Investment Grade, se ubicó prácticamente a la par.

- Un poco más abajo quedó uno del BBVA (FBA Horizonte) con el 53,4%, y otro del Santander (Super gestión balanceado C), que avanzó el 49,8%.

- Cierra el "top five" el Gainvest Renta Fija Cobertura, con tres décimas menos.

Sin embargo, no han sido los únicos con avances significativos. Detrás de ellos se ubicó otro pelotón con repuntes que superaron el 42%.

En esta carrera, cada cual atiende su juego

A lo largo de los últimos años, hubo momentos en los que los ganadores fueron los de renta fija (bonos) por varios cuerpos. En otros, aquellos que invierten en acciones de empresas (renta variable).

Hoy día, se observa una marcada diferencia en la composición de los respectivos portfolios, más allá de que muchos incluyan series del Bonar, Letes o títulos de compañías de otros países.

"En las carteras hay que seguir balanceando tenencias en pesos, para aprovechar las altas tasas, con activos en dólares", coinciden en destacar la mayoría de las fuentes consultadas.

Esto, consecuencia directa del deterioro que sufrieron las variables económicas locales, que indujo a inversores a buscar otras opciones para mitigar la posibilidad de nuevas turbulencias.

Además, referentes de este negocio dicen que las actuales circunstancias obligan a elaborar estrategias que apuntan a diversificar geográficamente el riesgo.

Si se pone la lupa en los bonos y acciones que eligen los fondos "top ten" del ranking se observa:

- Alpha Renta Cobertura A: es el único de los diez líderes que concentra el 80% de su portfolio en Lebac de corto plazo.

- Optimum Global Investment Grade: dirige el 50% de su cartera a bonos corporativos de compañías chilenas del sector maderero, celulosa, cobre, supermercadista (Cencosud) y telefonía (Telefónica), entre otros.

- FBA Horizonte: manejado por el BBVA, se integra casi en su totalidad por títulos soberanos a corto y mediano plazo. Sólo dos de ellos -el Bonar 2024 y el Birad 2021- aglutinan el 50% de la cartera.

- Megainver Renta Fija Cobertura: su principal característica es la gran cantidad de títulos que lo integra, en pesos y dólares. Salvo el Bonar 2024, el resto no supera el 6% del total. Incluye Letes, bonos del Gobierno y ON de compañías privadas.

- Super gestión Balanceado C: como su nombre lo indica, su objetivo es conformar una portfolio que equilibre la tenencia de bonos locales a corto y a mediano plazo (Bonar 2020, 2024 y el 2026 y el Dual) con títulos corporativos chilenos (CMPC, Arauco o Codelco, entre otros).

- Gainvest Renta Fija Protección Plus: más de la mitad de su portafolio está compuesto por títulos públicos (Bonar 2020 y 2024, Birad 2021), a los que se le añaden Letes y ON privadas, como por ejemplo la de Cresud.

- Schroder Retorno Absoluto: estructura casi el 40% de su cartera en bonos soberanos (Bonar 2021 y 2024, Global y Discount en u$s), a los que suma papeles brasileños, uruguayos y mexicanos. También, varias ON (Pan American Energy, YPF, IRSA, etc.).

- Quinquela Renta Mixta: administrado por Supervielle, está integrado por títulos soberanos (series del Bonar, Discount en dólares y provinciales), a los que se suman pagarés y ON de firmas del rubro energético.

- Delta Moneda Clase B: se compone básicamente por títulos nacionales y ON de empresas de primea línea (IRSA, Edenor, Grupo Supervielle, entre otros).

- Compass Crecimiento II: las dos terceras partes contemplan compañías líderes de Brasil. Añade a su portfolio otras empresas de Chile y México.

-Consultatio Renta Fija Argentina FCI: el 60% de la cartera son Letras del Tesoro y diferentes series de Bonar. El resto: bonos provinciales y ON de grandes compañías.

La opinión de expertos

Para quienes buscan balancear riesgo y retorno de un modo eficiente, los FCI son el instrumento adecuado.

"En la gestión activa de un fondo, un grupo de analistas está muy atento a las inversiones y decide qué activos comprar o vender según el momento y las oportunidades que brinda el mercado", indica Mariano Cosentino, de Megainver.

En su visión, esta alternativa para canalizar el ahorro tiene la ventaja de poder adaptarse a los cambios de tendencia o a las circunstancias del país.

Además, "permiten invertir en sectores que no tienen un índice al cual replicar", expresa.

"Están los fondos nominados en dólares y orientados a un perfil de cliente conservador que invierten básicamente en una cartera diversificada de Letes y activos dolarizados. Representan una forma menos compleja de acceder a estas opciones", resume la economista Regina Martínez Riekes.

Agrega que para quienes tienen paciencia y son capaces de "digerir" las turbulencias, "existe un abanico con retornos potenciales de entre el 7% y 10% anual en dólares".

En cuanto al actual panorama, Jorge Podestá, director de Allaria Fondos, indica: "Hay que seguir manteniendo la cautela, aunque haya comenzado a observarse cierta estabilidad en el mercado de tasas y en el cambiario".

Moody’s y la industria de los fondos

Según apuntan desde Moody’s, el primer efecto de la devaluación y de las turbulencias el exterior ha sido la salida masiva de capitales.

En cuanto a los ahora deteriorados niveles de liquidez, la calificadora prevé que este indicador mejorará en la medida que el mercado vaya recuperando la confianza.

En relación con este punto, la calificadora sostiene: "Suponiendo que la tasas irán hacia abajo en los próximos meses, es de prever que este tipo de activos irá recuperándose".

Indica que la volatilidad bajará en tanto y en cuanto las variables clave de la economía muestren signos de estabilización.

La agencia también advierte que si las condiciones empeoran, el peso continúa depreciándose y las tasas superan el 50%, "el perfil crediticio soberano de Argentina se verá afectado y, en consecuencia, esto alterará la calidad crediticia de los fondos comunes locales".

Por el lado positivo, Moody’s considera que la volatilidad actuó como una importante prueba de estrés de liquidez, ya que el mercado de fondos locales nunca había experimentado volúmenes de rescates como los que se han observado durante este período.