¿Fuego amigo? El polémico "plan C" de Melconian: más devaluación para limitar los viajes al exterior y retenciones al agro para contener a la inflación

El ex Banco Nación y otrora referente del macrismo no ahorró críticas al Gobierno. Dice que todo podría terminar con una economía intervenida a lo Moreno

Acostumbrado a dejar títulos para los medios, las apariciones públicas de Carlos Melconian no defraudan. El ex presidente del Banco Nación, quien supo ser uno de los referentes del macrismo hasta que fue eyectado de la entidad, se transformó en un filoso comentarista de la compleja economía argentina.

En un evento organizo por Balanz Capital, Melconian dejó varias definiciones y mucha incertidumbre hacia adelante respecto de la salida de la crisis.

Para el economista, el Gobierno tiene su última bala en la recámara con el Presupuesto 2019: si llega a un acuerdo con el ajuste fiscal necesario y los recortes del gasto, podría volver cierto grado de confianza que permita una baja del riesgo país y, por ende, de la demanda de dólares.

Pero si fracasa el Presupuesto y esta hoja de ruta para el 2019 no es creíble para los mercado, el país quedaría con pocas alternativas "pro mercado" y debería tomar medidas más drásticas.

Melconian habló abiertamente de un "plan C" ya que el "B" es el acuerdo con el Fondo. ¿En qué consiste el "plan c"? En más devaluación y retenciones a los precios de los alimentos que se exportan para amortiguar el traslado del dólar a la inflación.

"¿Ese es el plan Carlos?", preguntó con ironía Marcelo Longobardi, el moderador del evento de Balanz. "No jodas con eso...estoy entrenando, pero para rajarme", le contestó Melconian sonriendo pero queriendo despegarse ideológicamente de esa alternativa.

"Es un parche el plan C. Es un retroceso y no sería una solución. Pero sí una forma de parar la demanda cambiaria sin que eso vaya a complicar tanto el salario real. Por un lado, un golpe mortal al turismo y, por el otro, las retenciones ayudarían a que no pase tanto a precios la devaluación. Sería una devaluación compensada", imagina Melconian. Ese medida "transitoria" podría caerle bien al Fondo, dice.

Si no funciona ya se estaría más cerca del plan D: léase, una "morenización" de la economía con cepo y demás yerbas conocidas que terminaron mal.

Con respecto al dólar, volvió a hacer hincapié en que el valor de $30 no es el que detendrá la dolarización ni los viajes al exterior. "No se cuánto va a valer el dólar la semana que viene, pero es como el tema de las Lebac, la crónica de una muerte anunciada", remarcó.

"El tipo de cambio tiene que ser tal que la tía no compre más dólares y que el cadete no se vaya a Itaparica o South Beach. Ese es otro tipo de cambio que no es el de $30", agregó Melconian. El economista afirmó que a $30 hay demanda excedente y la clave será a qué precio desaparece esa demanda.

Según señaló, las tasas de interés no van a bajar porque primero tienen que ceder el riesgo país y la dolarización porque no hay suficiente oferta para la demanda de billetes verdes que hay. "Si lo del Presupuesto no alcanza se avanzará en una forma más heterodoxa, que no quiere decir coercitiva", explicó en referencia al plan C donde habría más retenciones y más devaluación.

Más allá de la definiciones acerca de la cómo sigue la economía en un momento crucial para el país, quien fuera referente del macrismo dejó críticas hacia dentro del Gobierno. Las siete frases más picantes hablan por sí solas:

-"Todos sabíamos que esto iba a llevar más de una administración"

-"Hubo mal diagnóstico y mala praxis, después de la herencia recibida"

-"Es un papelón que el mismo Gobierno que puso la Lebac ahora las quiere sacar"

-"Estamos en un proceso cultural de bimonetariedad, la misma sociedad que te apoya y te dice vamos para adelante te compra dólares"

-"La meta inflacionaria no se va a cumplir. Hoy estamos yendo al 35% anual para este año"

-"El swap con China entra por un lado y sale por el otro. Para mí es una criptomoneda"

-"Este gobierno mató al gradualismo y la sensatez de la mano de los resultados"

Finalmente, Melconian remarcó que el acuerdo con el FMI, tal cual está hoy, no es cumplible. "Hasta el Fondo sabe que no es cumplible. Pero es una situación rara porque el Fondo quiere que esto salga bien. Por Macri, por el populismo, porque se quedó sin trabajo en la década pasada", afirma.

Pero acota que el organismo de crédito se "jugó y mucho" con la Argentina y que la baja del déficit fiscal este año se cumple pero no es sostenible en el tiempo.

"El Fondo está preocupado porque el riesgo país no baja de 700 puntos. Argentina debe retornar al mercado, estamos en un callejón sin salida", disparó el siempre convocante Melconian.