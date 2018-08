Malas noticias La Fed desafía a Donald Trump y ratifica que habrá entre 3 y 4 subas más de la tasa

La decisión del Banco Central de Estados Unidos es que se encarecerá aún mas el financiamiento. La medida perjudica a la Argentina.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Robert Kaplan, desafió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al ratificar el sendero de suba de tasas de interés previsto por la entidad.



El primer mandatario de había cuestionado duramente el accionar de la autoridad monetaria al advertir que no estaba de acuerdo con la suba de tasas. "Los otros países están teniendo políticas expansivas, la Fed me debería dar algo de ayuda", aseguró.



Sin embargo, Kaplan no se dejó intimidar y confirmó que "se necesitarían aproximadamente tres o cuatro subas más de un cuarto de punto de las tasas de los fondos federales para llegar al rango de un nivel neutral estimado", escribió Kaplan en un ensayo, según La Política OnLine.



El argumento de la entidad bancaria se justifica en el acelerado crecimiento que atraviesa el nivel de actividad estadounidense que está "sobrecalentando" la economía y generando presiones inflacionarias que se estima se ubicará en el 2,5% para fin de año.



Trump, por su parte, prefiere seguir con este ritmo de actividad, que trae aparejado un nivel de inversiones que hacía décadas no se vivía en EE.UU.

Los números lo indican: Estados Unidos lleva 17 trimestres consecutivos de crecimiento y en el último trimestre alcanzó el 4,1%, el mayor nivel desde 2014. A su vez, el desempleo se ubicó en el 3,8%, el nivel más bajo desde abril del 2000.

Trump está abriendo el paraguas. Él ya sabe que indefectiblemente va a haber una suba de tasas

Sebastián Maril, analista de mercados

"Trump está abriendo el paraguas. Él ya sabe que indefectiblemente va a haber una suba de tasas. Pero cuando finalmente llegue y la economía se enfríe, va a poder decir que él lo había anticipado", indicó el analista de mercados Sebastián Maril.



La consecuencia de esta medida se sentirá duramente en la Argentina, ya que encarecerá aún más el costo de financiamiento, en un contexto delicado donde el Gobierno enfrentará vencimientos por 8.100 millones de dólares hasta fin de año.



"No le podemos echar la culpa a la Fed. Está claro que tiene un efecto negativo sobre los emergentes. Pero si vos tuvieras una economía pujante siendo emergente te podes seguir endeudando a tasas bajas. Sino mira Bolivia o Uruguay. Lo más importante es que tu economía funcione bien y de seguridad a los inversores", aseguró Maril.