Mercado cambiario El dólar volvió a trepar: pasó los $31 por una nueva devaluación de Brasil

El real del vecino país se deprecia más de 1,5% y eso generó que el tipo de cambio local se vea contagiado. El mayorista avanzó 24 centavos hasta $30,49

El dólar volvió a escalar sin pausa este jueves y tocó un nuevo precio récord histórico por una nueva caída del real en Brasil y mayor demanda local por los ruidos políticos y económicos, pese a las ventas del Banco Central en los mercados de futuros para intentar calmar las expectativas alcistas de la City.

En el vecino país su divisa llegó a devaluarse en la jornada hasta 1,9% para pasar los 4,12 reales por dólar, cerca de su mínimo en 20 años, producto de la cautela a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en dicho país. También otras monedas regionales se comportaron de igual manera, ya que el peso mexicano subió su precio en 1,3% y el peso chileno y la lira turca alrededor del 1%.

También influyó, pero ya en el plano doméstico, una mayor demanda por cobertura ante los ruidos políticos por la falta de un apoyo total de la clase legislativa a la lucha contra la corrupción, acentuado por datos económicos que no muestran una recuperación de la actividad y que reflejan una elevada salida de divisas.

La solicitud de divisas se evidenció en el incremento del volumen total negociado ya que este jueves subió 20% para ubicarse a u$s501,7 millones.

Por su parte, en la plaza mayorista de cambios, la moneda estadounidense avanzó 24 centavos (0,8%) para cerrar a $30,49. Por lo que en todo agosto ya asciende 11,3% (más de tres pesos) y en todo el año trepa 63,5 por ciento.

En el mercado minorista el precio se vió contagiado al alza, ya que el promedio en los bancos ascendió 16 centavos para ubicarse a $30,98, según el relevamiento del BCRA entre las entidades del microcentro, y donde se evidenció una cercanía en todas las cotizaciones, ya que se movieron entre un mínimo de $30,92 (Credicoop) y un máximo de $31,20 en el Macro.

Te puede interesar El Gobierno aún no genera confianza y la compra de dólares de argentinos se acentúa: ya suma u$s76.000 M durante la era Macri

Respecto al Banco Nación, la cotización al público avanzó 30 centavos respecto a al previa para ubicarse a $30 para la compra y $31 para la venta.

Por las cuevas de la City, el blue trepó 25 centavos para cerrar a $31 y acomodarse dos centavos por encima del promedio minorista oficial, algo que ocurrió después de once ruedas seguidas de estar por debajo.

"El dólar terminó la penúltima rueda de la semana en su nivel histórico más alto. Las puntuales intervenciones del Banco Central con ventas en los plazos más inmediatos del mercado de futuros MAE no alcanzaron para detener el fuerte avance experimentado en la fecha", resumió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.

Este incremento en los precios ocurre pese a las nuevas medidas tomadas en los últimos días por la entidad dirigida por Luis Caputo para estabilizar la plaza cambiaria e intentar brindarle tranquilidad a los inversores, como un acuerdo con China para obtener una extensión por u$s4.000 millones del intercambio de monedas (swap) y nuevas subastas de divisas que llegaron a totalizar u$s1.000 millones.



A ello se sumó la suba de tasa de interés al 45% anual y la emisión de Letras del Tesoro en pesos y dólares para captar parte de los pesos que quedaron "sueltos" (sin renovar) de la licitación de Lebac de mediados de mes, que se calculan en una cifra de $133.000 millones.

En consecuencia, los rendimientos en pesos negociados en el mercado secundario de Lebac se mantuvieron ya que a 27 días la tasa de interés fue del 44% anual.

La crisis económica está golpeando a todos los países emergentes, pero a nivel local inciden otras cuestiones propias que exceden el "efecto contagio". Un nuevo informe sumó pesimismo sobre la situación financiera argentina: el Banco BNP Paribas de Brasil recomendó a sus inversores no correr riesgo argentino, o de hacerlo, apostar a una nueva devaluación en el corto plazo, ya que da por hecho que el Banco Central no podrá defender el valor actual del peso.

Según reveló la agencia Bloomberg, para la entidad financiera "Argentina parece quedarse sin dólares para defender al peso" y por tal motivo, desalienta a sus clientes a posicionarse en activos no dolarizados del país. Puntualmente, recomienda entrar al país "en corto", es decir en una posición vendedora.



Respecto a la situación actual, de acuerdo a un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, aunque todavía no formalizado, "hay un rediseño del programa acordado con el FMI, que incluye novedades tales como la utilización de reservas para desarmar el stock de Lebacs en manos de particulares, un aumento de la presión impositiva sobre el sector exportador (nada aconsejable, subproducto de la falta de avances por el lado del gasto público en los primeros dos años de gestión) y un relajamiento del compromiso del Tesoro de rescatar deuda intransferible en manos del Banco Central".



Incluso, el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió que se registró un saldo comercial negativo de u$s789 millones en julio, un dato muy superior al esperado por analistas. Con este déficit comercial, el Intercambio Comercial Argentino (ICA) acumula 19 meses consecutivos de caída.



Para colmo la demanda de divisas sigue muy elevada, pese al notorio incremento que tuvo su precio durante agosto. El Banco Central informó que la compra bruta de dólares en los bancos ascendió a u$s3.693 millones, monto virtualmente igual al de junio cuando hubo una corrida cambiaria.

Esas compras fueron realizadas por 1.350.000 clientes, dato que representó un aumento de 240.000 usuarios respecto a lo observado en junio.

"Una posible explicación para el aumento de las compras brutas de billetes en moneda extranjera podría encontrarse en el cobro del sueldo anual complementario", acotó el informe oficial del BCRA, al referirse a la influencia del medio aguinaldo en este comportamiento de los ahorristas.

Al respecto, el ex presidente del Banco Nación y economista Carlos Melconian fue enfático esta semana en una charla en público: "El tipo de cambio tiene que ser tal que la tía no compre más dólares y que el cadete no se vaya a Itaparica o South Beach. Ese es otro tipo de cambio que no es el de $30".



El economista José Luis Espert proyectó una inflación del 40% para fin de año y advirtió que si el valor del dolar sigue escalando, ”va a terminar subiendo un 80% respecto al año pasado”. Es decir, en un valor cercano a los $34 para el cierre del 2018.

En cuanto a las operaciones para fin de año en los mercados de futuros del Rofex, el dólar se negoció este jueves a $34,10 para diciembre, período que concentró el 20% del volumen.

En esta plaza (Rofex) se operó un total de u$s866 millones, de los cuales casi 50% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $30,61 y $31,51, respectivamente, con tasas de 17,2% y 32,1% anual.

Bolsa de nuevo en negativo

La Bolsa porteña operó en negativo tras la aislada recuperación del miércoles, encabezada por el retroceso de los papeles bancarios en Buenos Aires y Wall Street, por la desconfianza inversora en los países emergentes.

El índice Merval de Buenos Aires cayó 1,1%, por debajo de los 26.600 puntos, luego de haber registrado una mejora del 3,2% en la sesión previa.

Las principales bajas fueron las de acciones de Cablevisión (-6%), Distribuidora de Gas Cuyana (-4,8%) y Grupo Supervielle, que retrocedió 3,3 por ciento.

El Merval acumula en el transcurso del mes una pérdida de 9,4%, y en todo el 2018 el negativo llega al 11,7 por ciento.

En tanto, entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street con el formato de ADR, sobresalieron el jueves las bajas de Grupo Financiero Galicia (-3,2%), Ternium (-2,9%) y Macro, con un descenso del 2,7 por ciento.

Por el lado de los títulos públicos, entre los más negociados sobresalió el Bono Argentina 2117, que escaló 1,5%, seguido por el Bonar 2020, que aumentó 0,9 por ciento.

El riesgo país argentino, medido por el banco JP.Morgan, subió ocho unidades a 698 puntos básicos.