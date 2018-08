La gran duda de la City Tras la suba de este mes, ¿a qué precio estará el dólar a fin de año?

La divisa récord volvió a subir por sexta jornada consecutiva y los analistas esperan que encuentre su punto de equilibrio para 2019

La escalada del dólar parece no tener freno. Este martes, anotó su sexta suba consecutiva récord y los analistas no se animan a poner un precio de equilibrio, aunque creen que podría estar en los $36 para fin de año.

¿Qué piensan en la City? Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de Invertironline, señalo que "todavía hay un 13% adicional de suba para el dólar, con lo cual sigue habiendo un poco de presión".

Según su análisis, la divisa estadounidense "va a ir a la zona de $36 de aquí a diciembre". Y recomienda que, "para que no se escape más allá, es necesario que se mantenga la relación actual entre las reservas y la base monetaria". Y agregó que "a partir de este nivel de $32, la velocidad de la escalada debería empezar a calmarse".

Por su parte, Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma, explicó que "desde mediados de abril estamos metidos en un evento por balanza de pagos y no podemos salir".

"Tuvimos una pausa en junio pero en agosto se reactivó. Cualquier excusa es válida para castigar a los activos argentinos. Una de las incógnitas que queda por despejar es el programa financiero. Es inexplicable que después de haber cerrado un acuerdo con el FMI por u$s50.000 millones estemos discutiendo por los vencimientos del año que viene

Además, opinó que "el Central intenta administrar la volatilidad, pero lo hace cada vez con menos efectividad y con instrumentos más restringidos".

"Las definiciones tendrían que venir de otro lado, tienen que venir del programa financiero. La brecha sobre el financiamiento del 2019 no debería existir. Parece que no hubiéramos negociado bien el cronograma de desembolsos con el FMI. Al final lo que ocurre es que no obtuvimos el blindaje que fuimos a buscar. Eso al mercado no le cierra y entonces nos pasa factura", concluyó.