Se devaluó 14,3% este mes Grobocopatel, sobre la corrida cambiaria: "No confiamos en nuestra moneda hace 40 años"

El empresario agropecuario y CEO del grupo Los Grobo vaticinó "años complicados para todos". Además, analizó el impacto de "los cuadernos de las coimas"

Gustavo Grobocopatel, empresario agropecuario y presidente de Los Grobo, analizó la corrida cambiaria que comenzó en abril y no se detiene. En agosto, el peso ya se devaluó 14,37%.

"No confiamos en nuestra moneda por los sucesivos shocks y la experiencia", lanzó.

"Eso fue el sistema que aprendimos los argentinos hace cuarenta años; va a haber que hacer una transición, no es fácil que nos olvidemos del dólar de un día para el otro", agregó en diálogo con LN+.

Y vaticinó "años complicados para todos".

"Todavía hay dudas de algunas cuestiones básicas sobre si la globalización es o no una oportunidad; si el conocimiento genera riquezas, hay cuestiones estructurales dentro de la creencia de nuestro país que hay que revisar desde la educación y el debate público", expresó.

Sobre los "cuadernos de las coimas", el caso de corrupción en la concesión de obra pública durante el kirchnerismo que salpica a poderosos empresarios y exfuncionario, Grobocopatel dijo: "Es un momento de autocrítica para todos, pero por supuesto los empresarios tenemos un protagonismo, un liderazgo particular. Creo que este momento de turbulencia puede llegar a ser un a bisagra si logramos transformar esta catarsis en cosas positivas que vienen de la mano de creación de sistemas, instituciones, reglas que nos permitan que hacia adelante todas estas cuestiones vinculadas con el control de la corrupción se fortalezcan".

"Lo que está sucediendo es algo que veo con esperanza, no con felicidad; no me genera alegría ver una semejante cantidad de sistemas contaminados por esto, aunque uno suponía que sucedía", añadió el empresario.