Tras el anuncio de Macri, el Central vendió u$s300 millones y el dólar cotizó a $34,40 promedio en la City

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, sostuvo que para ordenar

esta economía, "que es un quilombo, necesitás un ministro de Economía. Si no hay un responsable que tenga la visión general, se nos van a ir los desequilibrios. Si se elige el camino del gradualismo, exige un monitoreo", sostuvo el economista.También admitió que durante su gestión en el actual Gobierno "tenía un problema con el esquema de funcionamiento, y se lo dije al equipo de jefatura de Gabinete el primer día".Con relación al acuerdo que el país firmó recientemente con el FMI , consideró: "No podés decirle al Fondo no necesito tu plata y al mercado decirle no necesito tu plata. Porque si mirás el acuerdo, lo que dijo la Argentina es deme solamente los primeros u$s15.000 millones, el resto no lo necesito".