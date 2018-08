La divisa pasó los $34 Bein: "Faltan muchos dólares y por eso el precio seguirá subiendo"

Miguel Bein afirmó que "el programa con el FMI fue mal negociado", pronosticó recesión de 1,3%, pero dijo que "hay buenas chances" de un repunte en 2019

El exviceministro de Economía, Miguel Bein, analizó la escalada del dólar en la Argentina que el miércoles superó los $34.

"Estamos en un contexto donde faltan muchos dólares y por eso el precio seguirá subiendo", resumió en una charla que dio en el Banco Industrial (Bind).

"El dólar no encuentra un techo porque nadie está dispuesto a vender a estos precios, cuando muchos quieren comprar", insistió.

Según su punto de vista, el gobierno de Mauricio Macri está pagando el costo del endeudamiento excesivo de los primeros dos años. Eso le permitió darse el lujo de demorar el ajuste que ahora se está precipitando: "El supuesto gradualismo fue inacción y el mercado se dio cuenta que el Banco Central está muy limitado para vender reservas, porque así se lo impone el FMI (Fondo Monetario Internacional)".

Y señaló: "Somos esclavos de la lógica del endeudamiento de 2016 y 2017. Emitías deuda y te sobraban dólares. Ahora no hay quien te preste. Ahora el dólar sube porque nadie vende frente a la suba y porque desde el FMI no te permiten usar reservas".

"Hasta el año pasado, el Gobierno usaba unos u$s20.000 millones del crédito externo para cubrir gastos en pesos y esos dólares iban al mercado y sobraban billetes. Así el precio no subía. Pero eso este año no está porque ahora nadie te presta. Y además la sequía le quitó otros us$8.000 millones, de manera que este año te faltan casi u$s30.000 millones y por eso el precio no se quedará quieto", enfatizó.

Sin embargo, Bein consideró que, en el largo plazo, un tipo de cambio real alto es favorable para que la Argentina se vuelva más competitiva y poder aumentar las exportaciones. Pero en el corto plazo tiene consecuencias negativas: "En la medida que ajusta el dólar impulsa a la inflación y eso juega directamente en contra del consumo", señaló.

El economista comparó también la crisis actual con la de 2001 que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. "El dólar alto no voltea bancos, porque no hay descalce de monedas como en 2001. Pero voltea la reactivación y voltea proyectos políticos. Además, el dólar alto es enemigo del programa fiscal porque genera inflación y caída de consumo. Y eso se traduce en una caída de la recaudación impositiva", dijo el exasesor económico de Daniel Scioli.

"Con los recursos que aporta el FMI no hay ninguna posibilidad de default en 2019. En 2020 o 2021 es otra historia", aseguró.

"Las perspectivas de financiamiento para 2019 se ven mejores, sobre todo si el clima es normal y no afecta a la cosecha. Esto permitiría recuperar unos u$s8.000 millones que si se le suma el adelantamiento de desembolsos del FMI por unos u$s16.000 millones, te permite llegar sin problemas a 2020 con la deuda performing", concluyó.

Te puede interesar Wall Street le pide mayores "sacrificios" al Gobierno para volver a creer y reclama un nuevo plan económico con más ajuste fiscal

Las 10 frases más destacadas de Bein sobre deuda, dólar, inflación y crecimiento

1) "Es evidente que más allá de la situación internacional, se cometieron muchos errores propios. Somos esclavos de haber colocado u$s40.000 millones en deuda por año en 2016 y 2017. Lo estamos pagando ahora".

2) “Los mercados ya saben que el Central no puede usar reservas para defender el tipo de cambio. El FMI impone que los dólares que presta se usen para pagar deuda y no para otra cosa”.

3) "El dólar no encuentra un techo todavía porque nadie vende en un mercado que sube. Sólo cuando se queda quieto un tiempo dejamos de ahorrar en dólares y nos pasamos a las tasas altas en pesos, para después volver al dólar. Ahora empezarán los cálculos sobre cuánto representan los agregados monetarios en relación a las reservas. Y esa relación da entre 38 y 40 pesos".

4) "El FMI complicó más las cosas porque no permite la intervención del Banco Central en el mercado. No poder intervenir o usar las reservas significa un dólar para arriba y el mercado actúa en consecuencia. El programa con el FMI fue mal negociado".

5) "En la medida que ajusta el dólar impulsa a la inflación juega directamente en contra del consumo". Calculó una inflación en torno al 35% este año.

6) "Con los recursos que aporta el FMI no hay ninguna posibilidad de default en 2019. En 2020 ó 2021 es otra historia".

7) "A partir del segundo trimestre del año que viene podemos ver una recuperación. No me extrañaría que por la cosecha veamos una reactivación superior al 5% en ese momento, aunque la economía termine creciendo mucho menos en el balance del 2019″.

8) "El año próximo tendremos u$s10.000 millones adicionales del campo y unos u$s19.000 millones extra del FMI, además de lo ya comprometido. Eso debería ayudar para estabilizar al dólar, pero también para que empiece a bajar el riesgo país".

9) "Soy optimista de que en algún momento en los próximos meses la Argentina recupere el acceso al financiamiento de los mercados″.

10) "La suba del dólar llevará a una fuerte caída del déficit de cuenta corriente, porque habrá menos importaciones, la gente viajará menos al exterior, y las empresas girarán menos dividendos. Este año pasaremos de un rojo de 5,5% al 3,9% del PBI. Y el año que viene bajaría a 2,5%".