mercados nerviosos Al cierre de otra jornada caótica, el Central intervino para bajar expectativas: $39,78 promedio

El BCRA salió a vender u$s330 millones sobre el cierre de la rueda para calmar al mercado. Finalmente, en el día trepó 5 pesos, o 16 por ciento

El mercado cambiario tocó fondo, y no precisamente por el acuerdo con el FMI. En un marco de gran desconcierto de operadores y analistas, el dólar llegó a trepar hasta 20% en el día, el minorista alcanzó los $42 en algunos bancos y desató un caos en la City.

Las causas pueden atribuirse a la mayor demanda de fin de mes en un contexto de poco volumen operado, ausencia de oferta genuina, algo de impacto por devaluación de países emergentes, pero sobre todas las cosas la desconfianza y la falta de medidas de las autoridades para solucionar los problemas de fondo que están generando la escalada de la divisa, como un gasto público mayor a lo que que recauda el Estado y un saldo negativo en la balanza comercial.

El Gobierno intentó controlar la situación este jueves con medidas que generaron más incertidumbre que tranquilidad a inversores y bancos, como fue la suba de tasas de intéres al 60% y el alza de 5 puntos porcentuales a los encajes bancarios, para bajar la liquidez en el mercado y que no "fagocite" más la demanda al ya enardecido precio del billete estadounidense.

Sobre el cierre de la rueda, también el Banco Central vendió u$s330 millones para calmar la estampida histórica, y el mayorista cerró a $37,60, con un avance de 11,2% en la rueda.

Las cuentas son claras: el miercoles ya había escalado 7,6% y en menos de un mes, su precio ya avanzó 37%. Hecho que muestra a las claras y reafirma la falta de confianza del mercado. Refleja la falta de un rumbo concreto por parte del equipo económico y la ausencia respuestas claras de la entidad dirigida hoy por Luis Caputo para poder frenar la escalada cambiaria y la consecuente salida de dólares de las arcas oficiales.

De hecho, esta semana ya volcó u$s1.040 millones, que fueron totalmente inertes al ver el resultado final de la cotización del tipo de cambio.

En el MULC el precio de la divisa estadounidense que llegó a cotizar a $41, luego de las medidas monetarias adoptadas por el BCRA descendió hasta los $36, pero después retomó la carrera ascendente, para ubicarse en torno a los $40,50.

Ante esta enorme disparada, del orden del 20%, el BCRA anunció una subasta de u$s500 millones al cierre de la jornada. De los mismos terminó colocando u$s330 millones a un precio promedio de corte de $38,71.

Con dicha licitación de billetes sobre el final de la rueda, la intención oficial fue que el precio fijado luego de estas venta sea el del cierre del día, y que no vuelva a subir en la jornada.

Finalmente, el precio del mercado mayorista cerró a $37,60, un 11,2% ($3,8) más que en la jornada previa. En el mes escala 37% y en todo el año ya trepa el doble de lo que finalizó en diciembre del 2017.

"La subasta oficial, realizada a minutos del cierre de las operaciones de hoy inyectó liquidez de divisas pero no pareció influir mucho en la corrección del tipo de cambio en la fecha", dijo Gustavo Quintana de PR Cambios.

Cabe señalar que la disparada de las cotizaciones se dio en un contexto de muy bajo volumen, ya que los valores referenciales mostraron una marcada disparidad entre oferta y demanda.

De hecho, el volumen total negociado aumentó cerca de 9% en la rueda para ubicarse en los u$s748,8 millones, un nivel muy acorde a cualquier otro fin de mes, por las necesidades de divisas de empresas y bancos en estas fechas.



Es decir, desde las cifras operadas, en las que se cuentan los u$s330 millones aportados por el BCRA, no se evidenció una "corrida" o demanda fue de lo común de dólares.

El avance mayorista se replicó en las pizarras de los principales bancos que operan en el microcentro porteño, donde el precio llegó a superar los $42, para finalizar en baja a $39,78 promedio. Es decir, un incremento de $5,37 en el día, lo que equivale a un incremento respecto a la previa de 15,6 por ciento.

El referente mínimo los marco el Ciudad con $38,05 en la punta vendedora. En tanto, en el Banco Nación la cotización al público escaló $3,7 para cerrar a $37 para la compra y $38,20 para la venta.

En el resto de las ventanillas, el valor máximo al que cerró el billete fue de $41,40 en el ICBC, seguido por los $41 en el HSBC, $40,99 en el BBVA Francés.

En tanto, en el Rofex, los futuros para fin de año se ubicaron en los $43,70.

Más allá de los ruidos locales y la mayor demanda doméstica por necesidades de fin de mes, también "ayudaron" a la mayor devaluación del peso factores externos, como la depreciación general de las monedas regionales.

"Desde temprano se conocieron noticias de la fortaleza del índice dólar contra las principales monedas, que también le pegó a las de los países emergentes, los que devaluaron entre 1% y 1,65%, como Brasil, México y Chile", resumió Fernando Izzo de ABC Cambios.

Mientras la divisa se disparaba, la entidad monetaria dirigida por Luis Caputo decidió al inicio de la jornada no intervenir en el mercado cambiario, pero jugar fuerte con la tasa monetaria.

Tras reunirse fuera de su cronograma preestablecido, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del BCRA aumentó esta referencia a 60%. Es decir, generó un incremento de 15 puntos porcentuales respecto a la base anterior fijada el pasado 13 de agosto.

Adicionalmente,decidió elevar en 5 puntos porcentuales los encajes para todos los depósitos en pesos, tanto a la vista como a plazo para las entidades financieras comprendidas en el “Grupo A”, a partir del 1 de septiembre próximo.

A criterio del BCRA, acentuar el control de la liquidez en el mercado de dinero sigue siendo fundamental para reforzar el compromiso anti inflacionario de la entidad.

La decisión sobre los encajes no alterará las excepciones y franquicias existentes. Tampoco afectará a aquellas cuentas y depósitos denominados en Unidad de Valor Ajustable (UVAs) o en moneda extranjera.

Este incremento de encajes podrá ser integrado por las entidades alcanzadas, con pesos, Letras de Liquidez (LELIQ) o Notas (NOBAC) del BCRA. Con esta instrumentación de la integración de encajes se refuerza la transmisión de la suba de la tasa de política monetaria a las tasas pasivas del sistema financiero y su efecto sobre la dinámica de los precios.

"Hay una falta de confianza. La suba de la tasa y de los encajes enardeció más al mercado. No hay oferentes y sigue la demanda insatisfecha", graficó la situación a iProfesional un banquero de la City.

En plena tensión cambiaria, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el presidente Mauricio Macri "no está pensando" en hacer cambios en su equipo y afirmóque "no estamos ante un fracaso económico". Para finalizar que están "confiados de que de esta crisis salimos fortalecidos de todos los desequilibrios estructurales".

En este contexto, el banco de inversión JP Morgan indicó en un informe que "dada la estrategia de intervención pasada, que fue costosa y relativamente inefectiva, creemos que una forma más optima de lidiar con los desafios hacia adelante, es poner delante la depreciación de la moneda".

"En nuestra opinión, las autoridades podrían dejar depreciar la moneda más temprano que tarde en un estrategia más eficiente para que alcance un nivel más estable", agregó JP Morgan.

Crisis de confianza

El mercado penaliza la falta de detalles sobre el nuevo entendimiento con el Fondo. El escueto mensaje presidencial tuvo su correlato en el comunicado del FMI, que también dejó muchas dudas.

"Las autoridades trabajarán para revisar el plan económico del Gobierno con un enfoque en aislar mejor a Argentina de los recientes cambios en los mercados financieros mundiales, incluso a través de políticas monetarias y fiscales más fuertes", se dijo.

En limpio: el presidente adelantó que está cerrado el programa financiero del 2019, pero el organismo de crédito lo desautorizó al decir que van a trabajar sobre el pedido oficial. No está cerrado, esa es la clave.



Esa incertidumbre se suma a una batería de nuevos temas que sigue presionando. El deterioro de la imagen presidencial y qué tan desgastado puede llegar el oficialismo de cara a las elecciones del 2019 complica las chances de una reelección. Ese panorama que deja abierta la posibilidad de que haya otro presidente a partir del año próximo y que no sea precisamente "pro mercado" alerta a Wall Street.



De ahí se desprende que nadie quiera comprar bonos ni activos en pesos. El mercado de títulos argentinos está todavía muy "cargado" y aún falta que varios de ellos vendan sus tenencias, ya que Argentina figura como un mercado estrella, algo que no fue.

Entonces, quienes tienen que bajar su exposición en bonos no quieren malvender y asumir las pérdidas, por eso el mercado se desangra pero no detiene su hemorragia.

"Faltan muchos más por salir, esa es la verdad. Estaban 'overweight' y deben recortar posiciones en un mercado bajista, lo que complica que se depure. Pero es insólito que, por ejemplo, siga tan castigado el Global 2019 que vence durante el mandato de Macri con los dólares asegurados", comentaba un banquero privado a iProfesional.

Con respecto al dólar, el problema que señalan desde los bancos es que hay una ausencia total de vendedores. El volumen en el mercado es acotado pero sólo el Banco Central puede abastecer de dólares porque nadie vende. Esto te genera que cualquier demanda haga que el precio suba (y mucho) ante la ausencia de alguien -además del Central- que pueda soltarle los billetes verdes.



Desde XP Securities, una boutique financiera muy respetada en Estados Unidos, sostiene que el tipo de cambio estuvo mostrando en los últimos meses un movimiento "irracional". "Creemos que el nivel de tipo de cambio nominal actual implica que ya estamos en un territorio muy alto", acotó.



"Continuamos considerando que los mercados están equivocando el riesgo de incumplimiento en Argentina, y consideramos que el valor actual del dólar es inconsistente con los nuevos fundamentos", dice dicho informe.



De fondo, la falta de un plan económico sostenible es lo que castiga Wall Street. Los operadores critican la pésima comunicación oficial, que no sólo falla en transmitir lo que quieren decir, sino que genera más dudas.

Prueba de esto fue la última incursión de Mario Quintana (Jefatura de Gabinete), Gustavo Cañonero (Banco Central) y Santiago Bausili (Finanzas) por Nueva York hace algunas semanas para explicar el plan oficial.

"Fue muy floja, no llevaron ni un sólo número. Hubo enunciados de lo que iban a hacer. Nada más. No convencieron a nadie", explicaba un asistente a esos encuentros.

"La única clave para el éxito económico de Cambiemos es un plan que genere confianza. Ello comienza por mayor ajuste fiscal en vez de ir a buscar otros u$s15.000 millones que son solo un parche", dice Jorge Piedrahita, fundador de Torino Capital, un banco de inversión de Nueva York.



Para este banquero, "la solución no es vender reservas sino generar confianza con medidas económicas serias". "Lo que necesitan es bajar el déficit total. En casi tres años no hicieron nada. El financiamiento es solamente un parche y siguen insistiendo con lo mismo", se quejó.



Para Delphos Investment, si lo que se busca es lograr la inyección de certidumbre deseada, la medida de adelantar la plata del Fondo debe estar acompañada del anuncio de un superior ajuste fiscal en 2020 y 2021. Y dicen que los objetivos de superávit primario de 0,75% del PBI en 2020 y 2,4% del en 2021 podrían ser suficientes para calmar la crisis de confianza, dado que evacuarían las dudas respecto al repago de la deuda.

"De todas formas, el paquete fiscal debería ser lo suficientemente detallado, explicitando qué partidas de gasto serían las variables de ajuste, para ser creíble", añaden.



Para XP Securities, la existencia de una gran línea de crédito del FMI, junto al apoyo inequívoco que el G20 le ha otorgado a la administración Macri, es un "testimonio suficiente" de que el riesgo de que Argentina sucumba en un default de la deuda "sigue siendo muy bajo".



"El problema más profundo de Argentina en los mercados sigue siendo su falta de compradores. Tal falla del mercado solo se curará con el tiempo y la liberación del cumplimiento de los objetivos fiscales establecidos. Argentina se ha portado mal en el pasado, y la comunidad inversora exige sacrificios para creer una vez más en esta historia", afirma XP Securities.