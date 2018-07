Supuesta contaminación El fármaco para la presión arterial prohibido recientemente por la ANMAT

El organismo de control publicó una lista que detalla cuáles son las presentaciones y los lotes que fueron afectados por una supuesta contaminación

La Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro preventivo del mercado de una serie de lotes específicos de un conocido fármaco antihipertensivo. Se trata de la droga conocida como valsartán, que se presenta comercialmente bajo diversos nombres según el laboratorio que lo fabrique. La decisión que tomó el organismo de control se debe a una sospecha de posible contaminación con un agente cancerígeno, que no solo se da en Argentina, sino que se ha presentado también en otros países.



El valsartán es una droga ampliamente utilizada para el tratamiento de la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. La medida alcanza a más de 100 lotes producidos por siete laboratorios, todos con este principio activo elaborado por el fabricante Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd, de China, que está sospechado de contaminación.

Las marcas afectadas por la decisión del organismo de control son Hiperval, Simultán, Nicorvas, Sarval y Disarval, Corosan, Medicoran y Alpertan y Noster. ANMAT publicó, además, una lista que detalla cada uno de los lotes y marcas afectados. De este modo, las personas que utilicen el medicamento pueden conocer con precisión los detalles del problema.



La ANMAT aclaró que “el principio activo valsartán no se encuentra cuestionado como antihipertensivo y para la insuficiencia cardíaca, sino que el problema se limita a la materia prima proveniente del mencionado fabricante, luego de que se detectara en el proceso de elaboración una impureza potencialmente citotóxica”.



La medida dispuesta por la ANMAT fue consecuencia de la que tomaron otras agencias sanitarias en el mundo. Las dos primeras que hicieron pública su decisión fueron la Agencia Europea de Medicamentos y la Food and Drug Administration (FDA), de Estados Unidos.

Es importante destacar que la ANMAT sugirió a los pacientes que están tomando alguna de las marcas y lotes cuestionados de valsartán que no suspendan los tratamientos sin consultar a su médico. La suspensión del medicamento puede provocar severas consecuencias en la vida y la salud del paciente, por lo que es fundamental la intervención de un profesional de la salud.



ANMAT puso a disposición del pública una línea de teléfono (0800-333-1234), conocida popularmente como ANMAT Responde, para que cualquier persona que tenga una consulta o inquietud pueda recurrir a ella. De lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados y domingos de 10 a 18 hs es posible comunicarse a ese número, al igual que al mail [email protected].

