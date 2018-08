Innovación en salud Científicos españoles desarrollaron una pastilla para evitar la resistencia del VIH

Después de una investigación realizada en hospitales de todo el país obtuvieron un tratamiento diferente a los actualmente utilizados

El tratamiento y la cura contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) son temas que llevan años de investigación y en los que se han alcanzado importantes avances. Si bien todavía no se ha llegado a encontrar una forma de curar por completo al paciente, los tratamientos existentes hasta el momento han permitido que quienes padecen la enfermedad puedan seguir adelante con su vida.

En este sentido, un dato destacable es el avance que ha realizado un grupo de científicos españoles. Desde hace tiempo han investigado la posibilidad de desarrollar un medicamento que evite la resistencia del virus, un problema que se presenta en muchos casos y puede ser perjudicial para el paciente y para el tratamiento en general. Después de haber estudiado diversas variables e impacto en los enfermos, los investigadores han podido desarrollar el primer tratamiento contra el VIH que, además de combatir el virus, impide que se transforme en resistente.

Desde julio de este año se encuentra disponible en España, aunque los investigadores esperan que se pueda expandir al resto del mundo en los próximos meses.

El tratamiento consta de una pastilla que se debe tomar una vez al día. El medicamento es una combinación de cuatro fármacos antirretrovirales y, por primera vez, incluye un inhibidor de la proteasa, la característica que hace que impida la resistencia del virus.



El fármaco, conocido como Symtuza, se comercializa a través de una compañía farmacéutica llamada Jassen. Es importante destacar que tiene dos ventajas fundamentales. En primer lugar, ofrece los beneficios de que sea una sola toma, ya que el paciente no se debe preocupar por tomar muchas pastillas al día; por otro, tiene una “elevada barrera genética a la resistencia de darunavir -el inhibidor-, lo que proporciona una protección más frente al desarrollo de resistencias y una mayor durabilidad del tratamiento”, según explican los autores de la investigación.

Sin embargo, es necesario aclarar que el nuevo tratamiento no se puede aplicar en cualquier persona que padezca la enfermedad. La pastilla está indicada en adultos y adolescentes mayores de 12 años y que tengan un peso mayor a 40 kilos.



Según los especialistas que participaron en el desarrollo del fármaco, “la edad media de las nuevas infecciones es de 36 años y debido a los tratamientos disponibles los pacientes en tratamiento tienen una media de edad de 48 años y casi la mitad superan los 50 años.

Los expertos detectaron que desde 2006 los fármacos combinados en la nueva pastilla se estaban utilizando por separado, lo cual no siempre daba resultados positivos. Por eso, decidieron probar cómo funcionaría el tratamiento administrado en una sola toma al día.



De acuerdo a las fuentes de la compañía que desarrolló el medicamento, la combinación de Symtuza es muy beneficiosa tanto para el paciente recién diagnosticado como para el que ha recibido tratamiento previo, en quienes se puede iniciar el tratamiento de inmediato. La característica fundamental y que la diferencia de otras drogas es que dificulta que el virus se haga resistente incluso en personas cuyo cumplimiento terapéutico no es óptimo.

El desarrollo clínico del medicamento se llevó a cabo íntegramente en España, con la participación de 21 hospitales de todo el país y un total de 276 pacientes.



¿Cuántas personas están enfermas con VIH en el mundo?

A pesar de que se ha avanzado en la prevención y en las campañas de concientización sobre esta enfermedad, todavía es uno de los mayores problemas para la salud pública global. Hasta el momento, desde que se conoce la gravedad de la patología, han fallecido alrededor de 35 millones de personas a causa del SIDA, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A finales de 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones.

Según la información de la institución, la mitad de todas las personas que padecen SIDA se encuentran en tratamiento antirretroviral de por vida -54% de los adultos y el 43% de los niños infectados-.