Enfermedades importantes Tengo colesterol alto, ¿a qué riesgos me expongo a corto y largo plazo?

Si el valor se mantiene elevado a lo largo del tiempo puede provocar efectos negativos en el organismo que deben ser contemplados

El colesterol es un producto químico generado internamente por el hígado, y que es necesario para el correcto funcionamiento de ciertas hormonas, de los ácidos digestivos y de las estructuras corporales. Existen dos clases de colesterol o de lipoproteínas que configuran su estructura, que popularmente se conocen como colesterol malo (LDL) y colesterol bueno (HDL).

Presente en muchos alimentos que se consumen a diario, es una sustancia que se ingiere con frecuencia. Tanto por consumo en exceso como por problemas en su procesamiento, hay personas que padecen de una patología que se conoce como hipercolesterolemia. Esto significa que los valores de colesterol presentes en la sangre son elevados, lo cual puede ser perjudicial para la salud. El colesterol alto puede provocar una serie de consecuencias en el organismo, sobre todo si se combina con otros factores de riesgo, tanto a corto como a largo plazo.

En el corto plazo los principales efectos negativos en la salud son hinchazón en las extremidades, agitación al moverse, dolor de pecho y de cabeza, visión borrosa, pérdida de equilibrio y mareos.

Todos los síntomas mencionados aparecen como consecuencia de la obstrucción -parcial hasta el momento, y progresiva, de las arterias de diversos lugares del cuerpo-.



A largo plazo, la arteriosclerosis es uno de los principales daños que puede surgir en el organismo como consecuencia de los niveles altos de colesterol. Debido a la obstrucción de las arterias a causa del colesterol, se restringe la circulación correcta de la sangre tanto hacia el corazón como al resto del organismo. Cualquier arteria del cuerpo está expuesta a sufrir daño como consecuencia de la hipercolesterolemia.

A su vez, la alteración de los niveles de colesterol puede desencadenar un accidente cerebrovascular (ACV). Esta consecuencia puede aparecer como consecuencia de la falta de irrigación sanguínea hacia el cerebro.

Por último, la angina de pecho también puede surgir debido a la falta de irrigación sanguínea en una parte del corazón. Es un dolor, presión o molestia -de acuerdo al nivel de daño- que se produce, en general, cuando se realiza algún tipo de esfuerzo y desaparece progresivamente cuando la persona descansa. Se presenta como síntoma de enfermedad de las arterias coronarias, lo cual puede provocar también severas consecuencias en la salud cardíaca de la persona.

El diagnóstico de la hipercolesterolemia debe ser realizado por un especialista a través de un análisis de sangre. Si bien se puede consultar como consecuencia de la aparición de alguno de los mencionados síntomas, es importante destacar que el control regular de la salud general es fundamental para prevenir patologías y facilitar la detección temprana de ser requerida.

En primer lugar, es necesario señalar que la ingesta total de grasas no debe representar más del 30% de las calorías totales ingeridas en un día. Sin embargo, solo el 10% de ese valor puede ser de grasas saturadas, dado que si se supera esta cantidad puede representar un riesgo para la salud.

Un paciente padece hipercolesterolemia si los niveles de este calor superan los 200 mg/dl, es decir, presente en la sangre. En caso de que el valor sea menor es posible padecer colesterol alto, pero las consecuencias y tratamiento no son iguales.



¿Cómo se puede bajar el nivel alto de colesterol?

La alimentación es una de las claves para reducir los valores de colesterol en sangre. Consumir productos bajos en grasas saturadas, trans y colesterol, es esencial para poder alcanzar este objetivo.

Por otro lado, los alimentos ricos en fibra pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol. Entre ellos es importante destacar los cereales, el arroz -sobre todo en sus versiones integrales-, la avena, las verduras y las legumbres.

No obstante, es importante destacar que muchos pacientes no responden favorablemente a un cambio en la alimentación y los valores de colesterol se mantienen altos a lo largo del tiempo. En esos casos, la consulta a un especialista es fundamental, ya que podrá indicar el tratamiento farmacológico adecuado para reducir el valor de la sustancia presente en sangre y mejorar, así, la calidad de vida del paciente.