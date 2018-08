Investigación en salud El método no farmacológico recientemente probado que podría dar solución a los dolores de cabeza

Según un estudio publicado, algunos tratamientos alternativos han mostrado efectividad, pero al momento han sido infravalorados

Las migrañas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pueden definir como cefaleas primarias. Conocidas también como jaquecas, suelen aparecer en la pubertad, aunque afectan principalmente al grupo etario entre 35 y 45 años de edad. Si bien se puede dar en cualquier género, es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres.

La causa de las migrañas es la activación de un mecanismo encefálico que conduce a la liberación de sustancias inflamatorias y causantes de dolor alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza. Es una molestia recurrente -un dolor de cabeza aislado no es una migraña o cefalea-, que suele manifestarse en la persona durante toda su vida y se caracteriza por episodios frecuentes.

En general,

el dolor se presenta de un solo lado de la cabeza, empeora con la actividad física ordinaria y puede durar desde algunas horas hasta dos o tres días seguidos. En algunos casos el paciente puede sentir náuseas.

Según los hallazgos del estudio, la terapia cognitivo-conductual, el manejo del estrés, las técnicas de relajación y la biorretroalimentación -uso de un dispositivo de monitorización para disminuir la tensión muscular- podrían reducir los síntomas de migraña en un 50%.

en muchos casos los pacientes que participaron del estudio manifestaron cuestionaron la efectividad y la satisfacción respecto del tratamiento farmacológico actual.

La mayoría de las personas, al sentir este dolor, recurre a la toma de analgésicos o antiinflamatorios conocidos y de venta libre. Si bien es una terapia que suele funcionar y aliviar el dolor, en muchos casos no funciona y las molestias persisten.En este sentido, es importante destacar que existen tratamientos sin medicamentos, es decir, no farmacológicos, que pueden impactar positivamente en el alivio del dolor. Recientemente, se publicó una investigación que recopila diversos estudios que indican que algunos tratamientos alternativos actúan de este modo, lo cual podría ser un avance para todas aquellas personas que no quieran o puedan utilizar medicamentos.El objetivo del trabajo publicado en la revista Pain Medicine, dependiente de la Universidad de Oxford, era evaluar la frecuencia con la que los pacientes que padecen migraña iniciaban tratamiento conductual para tratarla, bajo la recomendación de un especialista. Asimismo, los autores del estudio buscaban conocer los elementos predictores en la propia persona para iniciar este tipo de tratamiento.Sin embargo, la falta de tiempo, el precio y el escepticismo son algunas de las razones que suelen aducirse para no optar por este tipo de tratamientos.Los investigadores que llevaron adelante el estudio examinaron a 234 pacientes con migraña que fueron remitidos a tratamiento conductual por un especialista. Del total, solo el 57% concertaron una cita para un tratamiento conductual. Es importante destacar que los pacientes que habían acudido antes a un psicólogo fueron más propensos a empezar la terapia. Aunque pueden parecer factores intervinientes en el proceso, la edad, el sexo, los años de padecimiento de migraña y el uso general de los servicios de atención a la salud no marcaron diferencia alguna.Ahora bien, aquellos que no empezaron ningún tipo de terapia, ¿por qué no lo hicieron?Entre quienes actuaron de estemodo la mitad mencionó la falta de tiempo, un elemento que se hace presente en la vida de muchas personas, como consecuencia de sus trabajos, su vida personal, sus responsabilidades y obligaciones. Por otro lado, otro grupo de personas mencionó el alto costo de los servicios terapéuticos. Es común que haya quienes no pueden pagar los precios de este tipo de servicios y que sus planes de cobertura médica no los cubran, mientras que sí lo hagan con los medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. Por último, muchas personas ponen en duda cualquier tratamiento que se aleje de los ejes tradicionales de la medicina y de los fármacos conocidos. Así,Los autores de la investigación indican que el campo todavía debe explorarse, por lo que continúan los análisis de las variables intervinientes en manos de científicos. Sin embargo, los resultados del trabajo publicado pueden ser considerados por todos aquellos pacientes que no puedan o quieran utilizar la medicación regularmente utilizada