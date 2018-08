Actualidad ANMAT prohibió un laboratorio que produce suplementos dietarios, conocé cuáles son

El organismo nacional de control comunicó la decisión a través del Boletín Oficial y explicó allí los motivos de la disposición

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó este viernes 10 de agosto una decisión contundente. A través de la Disposición n° 7923/2018 dio de baja la habilitación otorgada a la firma Framingham Pharma S.R.L, que había sido habilitada como “laboratorio de especialidades medicinales para acondicionamiento primario en frascos en la forma farmacéutica de cápsulas blandas. Acondicionamiento secundario de especialidades medicinales y de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes” con domicilio sito en la calle Agüero N° 363/65, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Legajo N° 7033.

Publicada este viernes 10 de agosto en el Boletín Oficial, el documento señala que el establecimiento no está realizando actividades de producción de productos medicinales y que su apoderado legal indicó que no existen intenciones de retomar dichas actividades.

Por eso, es importante destacar cuáles son los suplementos que producía esta firma, dado que a partir de este momento ya no se encuentran habilitados. Cualquier aparición de productos que se relacionen a la firma puede llegar a ser de dudosa procedencia.

Capskrill es una de las marcas que tenía la empresa. Se trata de un suplemento alimentario rico en Omega 3, una vitamina esencial para una buena alimentación.

El MSMartro es otro de los productos del laboratorio. Tiene un componente activo conocido como Metil Sulfonil Metano (MSM), que se suele utilizar para aliviar los dolores articulares.



El AMPK es un complemento de la alimentación elaborado en base a ingredientes naturales esenciales en la actividad metabólica. El objetivo es que contribuya a la pérdida de peso.

¿Qué son los suplementos dietarios?

Se trata de productos que tienen el objetivo de complementarse con la dieta de cada persona y aportar vitaminas o nutrientes que, por diversos motivos, el organismo necesita y no puede obtener. El ácido fólico, el omega 3, las vitaminas A y C, entre otros, son algunos de los suplementos más comunes, ya que no siempre están incluidas en la dieta en cantidad suficiente.