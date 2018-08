Actualidad ANMAT prohibió 35 productos congelados de consumo frecuente

Vegetales y rellenos para tarta se encuentran entre los alimentos que la institución incluyó en disposición publicada este miércoles

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) publicó este miércoles 15 de agosto una nueva disposición en el Boletín Oficial con información importante acerca de una amplia gama de productos. La medida se relaciona con el brote de listeriosis en Europa a raíz de la bacteria Listeria monocytogenes detectada en productos vegetales procesados en el establecimiento húngaro Greenyard Frozen Hungary Kft.



Dado que días atrás había tomado una decisión similar que afectaba a productos de las mismas características, en esta ocasión amplió ese listado. Así, dispuso la prohibición de comercialización en todo el territorio nacional de los siguientes productos.



Algunos de los productos afectados por la medida comunicada por ANMAT son de la empresa Frío Polar S.A., RNE N° 02-035031.

“Choclo entero IQF, marca: Arganic, por 1 kg y 2,5 kg, Lotes M -17218/1, M -18118/1, M- 17718/8, M -17818/2, con Vto.: 06/10/19 y Lotes M- 18318/3, M- 17218/2 con Vto.: 12/10/19”

“Mix Primavera IQF, marca: Arganic, por 2,5 kg, Lotes: M – 11718/5, M-17218/3 con Vto.: 09/12/18; y lote M-18318/1, con Vto.: 17/12/18”

“Mix Primavera especial IQF, marca: Arganic, por 15 kg, Lote M-17818/1, Vto.: 17/12/18”

“Mix Primavera cortado genérico IQF -1 kg, M 11718/6, Vto. 09/12/18. Con RNPA N° E/T 4049-28232/17”

Por otro lado, el instituto de control indicó que la prohibición en todo el territorio nacional también alcanza a productos elaborados por la empresa Nutrifrost.

“Choclo Supercongelado, marca ARO, 2500 grs, RNPA N° 02-575911, 4089-10454/13, lotes/vto: 163-17/ 12/06/19,179-17/ 28/06/19 y 312-17/ 08/11/19”

“Choclo Supercongelado, marca DIA 350 grs, RNPA N° 4089-12030/09, lote/vto: 160-17/ 09/06/19,175-17/ 24/06/19,179-17/ 28/06/19, 187-17/ 06/07/19, 159-17/ 16/09/19, 265-17/ 22/09/19, 269-17/ 26/09/19, 272-17/ 29/09/19, 290-17/ 17/10/19, 300-17/ 27/10/19 y 301-17/ 28/10/19”

“Choclo Supercongelado, marca ERIN, RNPA N° 02-559572, 2500 grs, lotes/vto: 163-17/ 12/06/19, 179-17/ 28/06/19, 227-17/ 15/08/19, 268-17/ 25/09/19 y 294-17/ 21/10/19”

“Choclo Supercongelado, marca JUMBO, RNPA N° 02-575911, 300 grs, lote/vto: 205-17/ 24/07/19”

“Choclo Supercongelado, marca LA ANONIMA, RNPA N° 02-590262, 300 gr, lotes/vto: 198-17/ 17/07/19, 206-17/ 25/07/19, 269-17/ 26/09/19 y 322-17/ 18/11/19

“Choclo Supercongelado, marca MOLTO, RNPA N° 02-585385, 300 grs, lote/vtos: 235-17/ 25/08/19 y 243-17/ 31/08/19”

“Choclo Supercongelado, marca NELO, RNPA N° 02-590262, 2500 grs, lotes/vto:163-17/ 12/06/19, RNPA N° 02-576178, lotes/vto: 175-17/ 24/06/19 , 227-17/ 15/10/19, 162-17/ 19/09/19, 312-17/ 08/11/19, 325-17/ 21/11/19 y RNPA N° 02-575911, lote: 179-17/ 28/06/19”

“Choclo Supercongelado, marca, MAGLIA, RNPA N° 02-581452, 300 grs, lotes/vto: 192-17/ 11/07/19, 198-17/ 17/07/19, 259-17/ 16/09/19 y 272-17/ 29/09/19”

“Mix de Vegetales Supercongelado, marca DIA, RNPA N° 4089-10452/13, 400 grs, lotes/vto: 188-17/ 07/07/19, 247-17/ 04/09/19, 292-17/ 19/10/19, 320-17/ 16/11/19”

“Ensalada Ibiza Supercongelada, marca DIA, RNPA N° 4089-12030/09, 350 grs, lotes/vto: 205-17/ 24/07/19, 240-17/ 28/08/19, 266-17/ 23/09/19, 273-17/ 30/09/19 y 290-17/ 17/10/19”

“Mix Primavera Supercongelada, marca CARREFOUR, RNPA N° 2906-17161/14, 300 grs, lotes/vto: 280-17/ 07/10/19”

“Mix Primavera Supercongelada, marca DIA, RNPA N° 4089-12030/09, 500 grs, lotes/vto: 184-17/ 03/07/19,192-17/ 11/07/19,200-17/ 19/07/19, 303-17/ 30/10/19, 311-17/ 07/11/19 y 326-17/ 22/11/19”

“Mix Primavera Supercongelada, marca ERIN, RNPA N° 02-590313, 1000 grs, lotes/vto: 184-17/ 03/07/19, 234-17/ 22/08/19 y 326-17/ 22/11/19”

“Mix Primavera Supercongelada, marca ERIN, RNPA N° 02-590313, 2500 grs, lote/vto: 186-17/ 05/07/19”

“Mix Primavera Supercongelada, marca GREAT VALUE, RNPA N° 02-572770, 400 grs, lotes/vto:264-17/ 21/09/19, 269-17/ 26/09/19, 273-17/ 03/10/19 y 326-17/ 22/11/19”

“Mix Primavera Supercongelada, marca LA ANONIMA, RNPA N°02-570639, 400 grs, lotes/vto: 234-17/ 22/08/19, 269-17/ 26/09/19, 298-17/ 25/10/19 y 311-17/ 07/11/19”

“Mix Primavera Supercongelada, marca MAGLIA, RNPA N° 2906-12815/17, 400 grs, lotes/vto: 198-17/ 17/07/19, 200-17/ 19/07/19, 205-17/ 24/07/19, 298-17/ 25/10/19 y 311-17/ 07/11/19”

“Relleno para Tacos con Pollo, marca MAGLIA, RNPA N° 2906-11050/16, 400 grs, lote/vto: 212-17/ 31/07/19”

“Relleno para tarta de Vegetales Supercongelados, marca MAGLIA, RNPA N° 02-581375, 400 grs, lotes/vto: 202-17/21/07/19, 282-17/ 09/10/19 y 327-17/ 23/11/19”

“Sopa Supercongelada, marca LA ANONIMA, RNPA : 2906-290/15, 400 grs, lote/ Vto: 192-17/ 11/07/19”

“Wok de Pollo Supercongelado, marca DIA, RNPA: 4089-5282/10, 400 grs, lotes/ vto: 213-17/ 01/08/19, 223-17/ 11/08/19 y 268-17/ 25/09/19”

“Wok de Pollo Supercongelado, marca GREAT VALUE, RNPA:02-576913, 400 grs, lotes/vto: 188-17/ 07/07/19, 223-17/ 11/08/19 y 268-17/ 25/09/19”

“Wok de Pollo Supercongelado, marca LA ANONIMA, RNPA: 02-576836, 400 grs, lotes/vto: 181-17/ 10/07/19, 192-17/ 11/07/19 y 249-17/ 06/09/19”

“Wok de Pollo Supercongelado, marca MAGLIA, RNPA: 02-584797, 400 grs, lote/vto: 263-17/ 20/09/19”

“Wok de Vegetales, marca ERIN, RNPA: 02-587329, 2500 grs, lote/vto: 315-17/ 11/11/19”

“Wok de Vegetales Supercongelados, marca MAGLIA, RNPA N° 02-581376, 400 grs, lotes/vto: 206-17/ 25/07/19, 304-17/ 31/10/19”,

“Wok de Vegetales Supercongelado, marca JUMBO, RNPA N° 2906-2984/15, 400 grs, lotes/vto: 188-17/ 07/07/19 y 319-17/ 15/11/19”

“Wok de Vegetales Supercongelado, marca LA ANONIMA, RNPA N° 2906-2488/15, 400 grs, lotes/vto: 319-17/ 15/11/19 y 320-17/ 16/11/19”,

En último lugar se encuentran algunos de los productos elaborados por la Compañía Industrial Frutihortícola SA RNE N° 02-033570:

“Choclo Supercongelado, marca: CIFSA, RNPA: Exp. 4049-28183-2017 Lotes/ Vto.: 55227171 / 15/08/19, W6313G8 / 09/11/18, 55143171/ 23/05/19, 55206171 / 25/07/19, 55208171 / 27/07/19, 55263171 / 20/09/19, 55265171 / 22/09/19, 55276171 / 03/10/19, 55279173 / 06/10/19, 55308171 / 04/11/19, 55314171 / 10/11/19, 55322171 / 18/11/19”

“Ensalada primavera congelada, marca: CIFSA, RNPA: 4049-28233-2017, Lotes / Vto: w7897i8 / 11/04/19, 55143171 / 23/05/19, 55160171 / 09/06/19, 55178171 / 27/06/19, 55179171 / 28/06/19, 55143171 / 23/05/19, 55181171 / 30/06/19”

“Arvejas supercongeladas, marca: CIFSA, RNPA: 4049-28233-2017, Lote/ Vto.: 55026181/ 26/01/20, 55074181/ 15/03/20, 55143171 / 23/05/19, 55149181 / 26/05/20, 55275171 / 02/10/19, 55326171/ 22/11/19”