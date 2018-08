Deporte y salud Nadar para mantenerse saludable: los múltiples beneficios de este deporte

La práctica de actividad deportiva resulta esencial para el desarrollo de una vida sana, al igual que los buenos hábitos alimenticios

Actualmente, ya no quedan dudas de que hacer deporte es fundamental para el desarrollo de una vida saludable. Solo, en grupo, con equipamiento o sin él, en el exterior o indoor; las opciones que se presentan hoy en día son diversas y se pueden adaptar a los gustos de cada persona. Sin embargo, hay pocos deportes que se pueden realizar en cualquier momento de la vida, es decir, que tanto niños como adultos mayores o personas que padecen algún tipo de patología motriz pueden realizar.

La natación, entonces, se podría definir como la excepción a esta regla, ya que cada persona puede adaptar su práctica a las necesidades particulares. Entre sus principales características, cabe mencionar también que es una de las pocas actividades deportivas que se pueden practicar casi a cualquier edad.



Otro de los aspectos que la define es que dentro del agua el impacto sobre el cuerpo se reduce, un beneficio que posiciona a la actividad por sobre otros deportes, ya que minimiza la exigencia en huesos y articulaciones. Así, el riesgo de lesiones es casi inexistente, salvo que, al igual que en cualquier actividad cotidiana, se haga un mal movimiento o se exceda en el entrenamiento.

Desde el punto de vista terapéutico, es un deporte que conlleva diversos beneficios. El entrenamiento de todos los grupos musculares y la mejora la capacidad cardiovascular, son dos de los factores que se presentan como beneficios. No obstante, la natación también impacta positivamente en la salud desde otros aspectos, como el cuidado del peso y la mejora del estado de ánimo.

El aumento de la resistencia cardiopulmonar, la estimulación de la circulación sanguínea, la ayuda a mantener la presión arterial estable y el fortalecimiento muscular, se encuentran entre los efectos positivos que produce. Por otro lado, también contribuye a la liberación de tensiones y al alivio de síntomas de estrés y ansiedad, por lo que resulta beneficiosa para la salud mental de quienes practican. Asimismo, al igual que otras actividades deportivas, impacta positivamente en el tratamiento de enfermedades cardíacas y circulatorias. Del mismo modo, es posible afirmar que tiene un impacto positivo en pacientes que padecen artrosis, artritis y obesidad o sobrepeso.

Por último, es importante mencionar que ayuda a corregir desviaciones de la columna vertebral -hiperlordosis, hipersifosis, escoliosis, hernias discales, entre otros trastornos-. Por eso, los especialistas suelen recomendar este tipo de actividad para los pacientes que padecen cualquier patología de la columna o postura.

Hacer ejercicios en el agua permite una libertad de movimientos que no da el trabajo en seco, por lo que es una característica única de este deporte. Más allá de los beneficios mencionados, este es el motivo por el que se suele recomendar para terapias de rehabilitación. Algunas lesiones permiten el movimiento de la zona o articulación, pero no es adecuado que se practiquen actividades en seco que puedan aumentar la resistencia sobre la lesión. Así, la natación se constituye como una opción ideal para que los pacientes puedan rehabilitar ciertas lesiones. Sin embargo, es importante aclarar que la recomendación debe ser indicada por un especialista en cada caso particular, ya que los pacientes son distintos entre sí y pueden requerir tratamientos o terapias diferentes.



Si bien es una actividad que tiene una gran cantidad de beneficios, es necesario aclarar que es un deporte que exige al cuerpo. Por eso, antes de comenzar su práctica, es recomendable hacer un examen médico para asegurarse de que se encuentra apto para hacerlo.