Nutrición Niños celíacos: conocé los síntomas que pueden indicar que tu hijo padece la enfermedad

En ocasiones la patología es difícil de detectar, lo cual puede provocar que las molestias se mantengan en el tiempo y afecten su salud

La Enfermedad Celíaca (EC) es una patología inflamatoria crónica autoinmune. Actualmente es aceptada como un trastorno multiorgánico desencadenado por el gluten presente en la dieta, que afecta a individuos genéticamente susceptibles. Se ha demostrado, además, que afecta al 1% de la población mundial, pero se considera una patología subdiagnosticada.



El gluten es un término genérico para referirse a las proteínas que desencadenan la enfermedad. Estas son las prolaminas y las glutelinas, recibiendo distintas denominaciones según el cereal del cual provienen: trigo (gliadina), cebada (hordeína), centeno (secalina) y avena (avenina). Son muy resistentes a la digestión y al unirse a la enzima Transglutaminasa tisular (tTG) se presentan como antígeno, desencadenando la respuesta inmunológica que causa la atrofia de la mucosa en el intestino delgado.



Resulta difícil establecer un cuadro sintomático general de la enfermedad celíaca, ya que es un trastorno que afecta a las personas de distintas formas, sobre todo a quienes difieren en edad. Algunos pueden desarrollar la intolerancia al gluten en la infancia y otros no manifiestan la enfermedad hasta la edad adulta. Sus manifestaciones clínicas y funcionales son muy variables, por lo que una persona aparentemente sana puede padecer de esta enfermedad sin saberlo.



Los síntomas también se diferencian cuanto a las molestias, ya que es común que algunos pacientes solo sientan leves dolencias y otros tengan manifestaciones más intensas. Al inicio de la enfermedad, algunas personas pueden tener constantes diarreas y dolores abdominales, mientras que otras solo presentan irritabilidad, ansiedad, falta de energía o depresión.



En general, la enfermedad celíaca provoca síntomas como diarrea, flatulencia excesiva, cansancio, pérdida de peso. Si bien parecen manifestaciones leves, que no ponen en riesgo la salud del paciente, cuando aparecen en niños -sobre todo en los más pequeños- pueden llegar a provocar severas consecuencias. El principal problema, si se prolongan en el tiempo, es que impiden que el crecimiento se desarrolle con normalidad. Es por eso que muchos chicos celíacos manifiestan un retraso en el crecimiento respecto de sus pares de misma edad.



Ahora bien, más allá de los síntomas mencionados anteriormente, la enfermedad celíaca puede desencadenar otro tipo de molestias; conocerlas puede ser útil para consultar a un especialista rápidamente y que pueda realizar el diagnóstico adecuado.

Los síntomas que presentan los niños con intolerancia al gluten son variados. Sin embargo, no tienen por qué aparecer todos a la vez y es posible que el niño sólo se vea afectado por algunos.



Diarrea crónica o estreñimiento, pérdida de peso -a pesar tener buen apetito- y comer abundantemente, gases y cólicos intestinales, heces con olor fuerte y algo pálidas, son algunos de los principales síntomas que puede sentir cualquier niño con celiaquía. A su vez, como consecuencia de la patología es posible que se vea un retraso en el crecimiento, tal como se mencionó anteriormente. La fatiga, la debilidad general, la falta de energía, los dolores abdominales, calambres, molestias en huesos y articulaciones, también pueden aparecer en un niño celíaco. Por último, anemia y erupciones en la piel son otros de los síntomas comunes.



Es importante resaltar que estos síntomas pueden desencadenarse a partir de otras patologías, ya que no son exclusivos de la celiaquía. Es por eso que resulta fundamental la consulta a un especialista para confirmar una posible enfermedad celíaca.



A su vez, es necesario saber que los síntomas pueden variar de acuerdo a la edad, por lo que no todos los niños reaccionarán de la misma manera ni tampoco lo harán siempre del mismo modo.

En los niños, por ejemplo, se puede detectar la intolerancia al gluten cuando se introduce la papilla en su alimentación. Suelen estar más irritables y se puede percibir una pérdida de peso y de talla. Es frecuente, además, que tengan un abdomen abultado e hinchado, mientras que sus brazos y piernas sean muy delgados.





¿Cómo se puede adaptar la dieta para un niño celíaco?

Ante todo, es fundamental tener en cuenta que el armado de una dieta tiene que estar en manos de un profesional de la nutrición, en complemento con el control regular de un médico especialista que avale el estado general del pequeño.



No obstante, hay algunas pautas generales que se pueden aplicar para alimentar al niño que padece celiaquía sin alterar su salud. Las carnes -rojas y blancas-, el pescado, los huevos y la mayoría de los lácteos son aptos para quienes tienen esta patología. Todas las frutas y verduras, legumbres y frutos secos, entre otros alimentos, son aptos para incluir en este tipo de dieta. A su vez, en los últimos años han aparecido una gran cantidad de productos especiales para celíacos, tanto para niños como para adultos. Cereales, panificados, dulces y otro tipo de alimentos que suelen contener gluten actualmente se producen sin ese componente.



Por último, es fundamental tener en cuenta que en la mayoría de los casos el intestino de las personas celíacas es altamente sensible. Por eso, se debe prestar particular atención a la contaminación de los alimentos en la cocina, en la alacena, en la heladera o en el horno, ya que cualquier porción que contenga gluten puede afectar su salud.