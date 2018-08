Actualidad ANMAT prohibió el uso y la venta de varios productos médicos, conocé cuáles son

El ente de control nacional emitió un comunicado a través del Boletín Oficial en el que detalla los artículos afectados y las causas de la decisión

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió el uso, distribución y comercialización de productos médicos y de un artículo alimenticio. La decisión fue tomada y comunicada luego de que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud hubiera realizado inspecciones en varias firmas para comprobar la legalidad de los productos.



Este martes ANMAT comunicó la prohibición de un producto alimenticio muy popular. Elaborado en San Juan, el aceite de oliva que se comercializaba bajo la marca Gourmet Premium resultó ser falsificado, de acuerdo a los resultados de la investigación.



Según lo publicado en la Disposición 8481/2018, se trata del artículo rotulado como Aceite de oliva extra virgen”, 500 cc, marca: Gourmet Premium, calidad de exportación, RNPA N° 025-18004-137, RNE N° 025-18000661, elaborado y envasado por SOLFRUTO SA, calle 21 s/n Las Causarinas, Provincia de San Juan.



El ente de control indica, además, que recibió una denuncia por parte de la firma Solfruit SA por la supuesta falsificación del producto en cuestión. La denuncia indicaba que se habría detectado el producto en un comercio de la Ciudad de Buenos Aires que estaría utilizando los registros de producto y establecimiento de la firma denunciante.



En la investigación se determinó que el número de registro que estaba utilizando el producto en realidad pertenecía al “Aceite de oliva virgen extra, libre de gluten, marca Oliovita, nombre comercial: Frantoio, elaborado por Solfruit SA en la provincia de San Juan.



Según indica la resolución, el producto “carece de autorizaciones de establecimiento y de producto” y consignó “números de registro de producto y establecimiento pertenecientes a otro producto, resultando ser un alimento falsificado y en consecuencia ilegal”.



Además, ANMAT prohibió en todo el territorio nacional una serie de productos médicos. “Hoja de cirugía artroscópica / 5.5 mm BONECUTTER Blade PLATINUM Series / DYONICS / Smith & nephew / Lote 50604221 / REF 72202530 / Fabricado en 2016-06-02 / Vencimiento 2018-12- 02 / Sterile R /Made in USA”, sin datos del titular responsable en Argentina;“Hoja de motor de artroscopía / Fórmula Resector Cutter / 5.5 mm x 125 mm / STRYKER / REF 0375- 562-000 / LOT 17153CE2 / Vencimiento 2022-06-01 / fabricación 2017-06-02 / Sterile EO / Made in USA”, sin datos del titular responsable en Argentina; -“Hoja de motor de artroscopía / Fórmula Agressive Plus Cutter/5.0 mm x 125 mm / STRYKER / REF0375-554-000 / LOT 17166CE2 / Vencimiento 2022-06-14 / fabricación 2017-06-15/Sterile EO / Made in USA”, sin datos del titular responsable en Argentina.



Con respecto a la documentación de procedencia de los productos mencionados, la firma Novacorp S.A. de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, expresó que no contaba con la factura de compra al momento de la inspección y se comprometió a remitirla en copia a esa Dirección, informando la DVS que la empresa no aportóla documentación de procedencia de los productos en cuestión.



En cuanto a Droguería Morantoni S.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Administración, el producto detallado no fue ingresado al país por esta empresa, tratándose entonces de un producto ilegitimo. Además, la DVS informó que con respecto a la firma Valmi S.A. “jamás ha importado el lote detallado para la muestra bajo estudio y por lo tanto se trata de un producto ilegítimo”.



Por otro lado, respecto a la empresa firma Stryker Corporation de la Ciudad de Buenos Aires, luego de un exámen visual y externo de las unidades, el Director Técnico la Dirección de Vigilancia (DT), manifestó que “ambas poseen las características propias de las puntas de shaver fabricadas por Stryker, no obstante ello, estas unidades carecen de la etiqueta con los datos del único importador autorizado en la Argentina”.



Asimismo, agregó que “la empresa coloca una etiqueta autoadhesiva sobre el papel impreso del blíster, a todas las unidades comercializadas, siendo por ello, que al no tener dicha etiqueta, se trataría de unidades no importadas ni comercializadas por StrykerCorporation Sucursal Argentina”.