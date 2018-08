Impuestos ¿Sabotaje en la AFIP?: hay sospechas por fallas del sistema al vencer Ganancias y Bienes Personales

No son dí­as fáciles. Más teniendo en cuenta que durante este mes vencen las obligaciones anuales más importantes que deben afrontar los contribuyentes en el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Tanto contadores como empresas, asesores impositivos y particulares se muestran inquietos. Por si no fuera suficiente con saber que se vienen los vencimientos encima, se encuentran con que el sistema informático de la AFIP, por estos dí­as, está fallando más que de costumbre. Por caso, este miércoles, primer dí­a de los vencimientos anuales, el sistema estuvo caí­do por horas, lo que generó que a la tarde se implemente y se comunique una prórroga de 15 dí­as.

La "particular" falla en el sistema encendió las alarmas de las máximas autoridades del organismo a cargo de Leandro Cuccioli. Si bien no hay confirmación oficial al respecto, iProfesional pudo saber que en los pasillos de la AFIP se rumorea que "algo raro" puede haber detrás de estas fallas del sistema.

Pero el hecho no queda sólo en rumores. De hecho se están analizando los pasos a seguir. Sucede que aún resuena en los pasillos de la AFIP el "hackeo" de los datos del blanqueo de capitales. Y nuevamente, tienen temor de que el "enemigo esté en casa".

Si bien es habitual que se produzcan "cuellos de botella", cerca de la fecha de los vencimientos clave, este año se presentan nuevos elementos que agitan el fantasma del posible "boicot interno".

Si bien aún no hay medida oficial al respecto, crece dí­a a dí­a el rumor del recorte de puestos jerárquicos y operativos-, así­ como la baja del porcentaje de la recaudación que va al "Fondo de Jerarquización", que forma parte del salario de los empleados del organismo.

A esto se suma la decisión de Leandro Cuccioli de crear 21 nuevos cargos jerárquicos en el organigrama, para la nueva área de Seguridad de la Información que estará dirigida por Fernando Spettoli, ex Equifax (Veraz). Se rumorea que el cambio no fue bien tomado por el sector de sistemas del organismo.

Estas decisiones generan un importante malestar que se siente en los pasillos del fisco nacional y puede haber sido el detonante de los "reiterados" cortes en el sistema que se registraron en los últimos dí­as.

Por caso, de acuerdo al relevamiento llevado adelante por este medio, este jueves en la Agencia 46, el sistema estuvo caí­do al inicio de la jornada, al mediodí­a y de 15 a 15.40 aproximadamente. Empleados señalaron que los cortes no son responsabilidad de la Agencia, sino que el servicio depende del sistema central.

Para tener una idea del malestar de quienes concurren a las agencias, vale tener presente que los contribuyentes gestionan previamente un turno web y si al concurrir a la Agencia, el sistema está caí­do -pasado el horario- pierden el turno. Y para volver a gestionar otro turno web, deben esperar 48 horas.

Los números no cierran

Vale tener presente que uno de los funcionarios que se tomó más en serio la necesidad de realizar un ajuste en su área fue el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Así­ quedó demostrado en un video en donde irrumpe en persona en una asamblea en una dependencia en la provincia de Mendoza para explicarles a los trabajadores que "los números no cierran" y cómo se aplicará la rebaja del plus salarial en la remuneración mensual.

La participación de Cuccioli en la asamblea quedó registrada en un video grabado con celular, que se viralizó a través de las redes sociales.

En el video se puede ver cómo el funcionario enfrenta a un grupo de delegados para explicar la decisión de bajar la alí­cuota de la recaudación de la "cuenta de jerarquización".

"Lo hago porque es lo mejor para nosotros como organismo; no hay plata para funcionar", les advirtió.

Asimismo, el funcionario reiteró que nadie verá disminuido su salario nominal. "El tema de la cuenta de jerarquización es completamente válido y lógico. Es el único lugar en el Estado donde hay un mecanismo de productividad; nadie está diciendo de sacarlo", explicó.

"Ese mecanismo que era de 0,6% se lo llevó a 0,75% y así­ es insostenible", les dijo a los delegados presentes.

A su vez, el titular del entre recaudador les aseguró que puede demostrar con números que no cierran las cuentas. "No es que lo estoy sacando, no es que no creo en la cuenta, es más, creo que la cuenta deberí­a tener otras métricas que hoy no tiene", agregó.

Rodeado de delegados sindicales, Cuccioli justificó la decisión en que la gestión anterior habí­a subido de manera irracional ese porcentaje. "Lo que pasó durante muchos años fue que no les aumentaron los salarios pero sí­ la cuenta. Pero ahora vamos a tener una paritaria, donde van a tener movilidad en el sueldo. Se los estamos garantizando", enfatizó.

Según la normativa vigente, el "Fondo de Jerarquización" puede equivaler a hasta el 0,75% de la recaudación.

Actualmente asciende al 0,70% de la recaudación bruta total y se distribuye en un 70% entre la totalidad del personal en relación a su remuneración y otro 30% según el desempeño del empleado.´

Nuevas fechas de vencimiento

Ante los problemas registrados en los sistemas, la AFIP decidió otorgar una nueva prórroga para los vencimientos de las declaraciones juradas anuales en el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Las nuevas fechas para las presentaciones de ambos impuestos son 25,26 y de julio, según la terminación de la CUIT del contribuyente:





Plan de pagos

En tanto, la AFIP extendió el tiempo para adherir al plan de pagos para cancelar el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Ahora se puede realizar hasta el 31 de julio de 2018 inclusive.

Se podrá incluir el saldo de impuesto resultante de la declaración jurada, en el Plan de Facilidades de Pago RG 4057, aún cuando no hayan presentado la Declaración Jurada Determinativa del Impuesto a los Bienes Personales y Ganancias.

Se debe ingresar con Clave Fiscal al servicio "Mis Facilidades", luego de seleccionar "Validación de Deuda" cargar manualmente los datos relacionados a la/s obligación/es que se quieren incluir. Una vez completada toda la información solicitada, se genera el plan de pago.