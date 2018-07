Golpe al bolsillo Los recortes en asignaciones familiares afectan a los padres de más de 400.000 chicos

Son los que se beneficiaban con un plus por "zona desfavorable". El Estado se ahorrará unos $ 5.000 millones por la polémica medida

La reducción del monto de las asignaciones familiares en las provincias y distritos que contaban con un plus por zona desfavorable afecta a los padres de más de 400.000 chicos que dejarán de cobrar poco más de $5.000 millones por año.



Los datos surgen de la publicación “Información Estadística” de la ANSES (último dato, mayo 2018) que consigna el número de chicos por provincias alcanzados por la asignación por hijo.



Por el decreto 702/18 publicado el viernes pasado en el Boletín oficial, a partir de septiembre quedan eliminadas las "zonas diferenciales” que cobran asignaciones de montos mayores y que son Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Rio Negro, Neuquén y varios departamentos de Formosa, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Buenos Aires (Carmen de Patagones) y Salta.



Los valores diferenciales se establecieron en esos lugares por ser consideradas “zonas desfavorables” o para compensar el mayor costo de vida y también con el fin de promover el desarrollo poblacional en esas provincias y regiones.



El recorte abarca la asignación por hijo, prenatal y la ayuda escolar anual. En cambio, se mantienen los montos diferenciales para el salario familiar y la ayuda escolar anual por hijo discapacitado, reconociendo así un valor diferencial por regiones que no se admite para el resto de los beneficiarios de esas regiones.



El sistema de asignaciones familiares se financia con una parte de las contribuciones patronales, que desde comienzos de este año se están reduciendo en forma progresiva en un cronograma de 5 años. Así, este recorte ayuda a compensar una parte de la reducción de las contribuciones a la Seguridad Social.



La información del INDEC dada a conocer por Clarín marca que los padres de 307.771 chicos recibían esa asignación. Y que en los departamentos de las otras 6 Provincias habría más de 100.000 afectados.



Los datos oficiales de pagos de asignación por hijo en esas regiones son:



1) Tierra del Fuego: 24.980



2) Santa Cruz: 42.428



3) Chubut: 68.723



4) La Pampa: 28.743



5) Río Negro: 70.988



6) Neuquén: 71.909



Si a estos 307.771 chicos se agregan las asignaciones prenatales y un 20% de las 377.000 asignaciones que se pagan en el resto de las provincias que solo tienen plus diferencial en ciertos departamentos, la reducción total afecta a los padres de más de 400.000 chicos.