El enemigo interno Escándalo por boicot en la AFIP: ordenan una investigación interna tras la filtración de datos de contribuyentes

Durante la semana pasada, debido a fallas en el sistema, quedaron expuestos datos de los contribuyentes que configuraban una violación al secreto fiscal

No son horas tranquilas en los pasillos del edificio central de la AFIP. Durante el jueves y el sábado pasado, debido a fallas en el sistema, quedaron expuestos datos sensibles de los contribuyentes que configuraban una violación al secreto fiscal. Ante estos eventos, al igual que sucedió con el blanqueo de capitales, se volvió a instalar el fantasma de un sabotaje interno a los sistemas informáticos.

El problema registrado el 2 de agosto pasado se daba al ingresar al Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos en Línea (RCEL) y el sistema "al azar" informaba datos de otros contribuyentes. A esto se sumó que el sábado pasado con solo "googlear" AFIP CONSULTA WEB se accedía a datos privados de un contribuyente en particular.



Con el antecedente de las filtraciones sobre el blanqueo sobre las espaldas, las autoridades dispusieron un operativo relámpago para investigar el origen del problema y encontrar una solución técnica.



En efecto, el problema de la filtración se arregló en pocas horas, pero la preocupación por la vulnerabilidad del sistema a actos de boicot está lejos de desaparecer.

La AFIP envió su versión oficial de los hechos, en la que pone el énfasis en el daño acotado que tuvo la filtración, al haber afectado a cerca de 80 contribuyentes.

Fuentes de la AFIP señalaron a iProfesional que “el jueves pasado detectamos que un número limitado de contribuyentes que intento acceder a su pantalla en la página web de la AFIP pudo tener acceso al nombre de otros contribuyentes debido a un error en el menú de opciones. Se trató solo de cerca de 80 casos sobre un universo de 2 millones de usuarios que en forma diaria ingresan a la página web de la AFIP para hacer sus trámites. El incidente, cuyas causas están siendo determinadas, fue solucionado en forma inmediata y no se encontraron operaciones realizadas por los contribuyentes que haya que corregir".



Pero lo cierto es que el tema está lejos de terminar. La preocupación central del administrador feredal, Leandro Cuccioli y su plana mayor es evitar que se genere una sensación de que el organismo recaudador no está en condiciones de garantizar adecuadamente el secreto fiscal.

Puntualmente, llamó la atención de las más altas autoridades del fisco nacional, dos inconvenientes registrados en la última semana, que si bien ya están solucionados, despertaron la alarma en el despacho de Leandro Cuccioli.

El primero hasta fue registrado por un usuario de Twitter, Leo Piccioli:

En el video al que refiere el tuit de Leo Piccioli se puede ver como el contribuyente ingresaba al Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos en Línea (RCEL) y el sistema "al azar" le informaba datos de otros contribuyentes. Un error inadmisible.

Complementariamente, este medio tuvo acceso a un mail que circuló entre los profesionales a través del Consejo profesional porteño en donde se advierte sobre el "gravísimo incidente de seguridad en la página de la AFIP":

El texto enviado a los profesionales señala que "la página de la AFIP sufrió un gravísimo error de seguridad, el 2 de agosto a la tarde. Si se colocaba la CUIT y la clave de un contribuyente, daba acceso a las funciones de otro contribuyente, aleatoriamente, que nada tenía que ver con los clientes del contador"

Al grave error mencionado anteriormente, se sumó otro problema registrado el sábado pasado.

Iprofesional pudo comprobar que con solo "googlear" AFIP CONSULTA WEB se accedía a datos privados de un contribuyente en particular. Los datos estaban accesibles haciendo click en el último link de la pantalla que se adjunta a continuación:

Más allá de estos problemas puntuales, el principal miedo es que así como sucedió con el "hackeo" de datos durante el blanqueo de capitales, en breve se empiecen a "filtrar" de los empresarios que aparecen mencionados en los "cuadernos" de Oscar Centeno , el chofer del exfuncionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

La génesis del sabotaje

iProfesional ya había dado cuenta de un supuesto sabotaje durante los vencimientos de las declaraciones juradas anuales del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. En resumen, el sistema se caí más de lo habitual. Y pasaba horas fuera de servicio.

Si bien es habitual que se produzcan “cuellos de botella”, cerca de la fecha de los vencimientos clave, este año se presentaron nuevos elementos que agitaron el fantasma del posible “boicot interno”.

El principal se debe a que crece día a día el rumor del recorte de puestos jerárquicos y operativos-, así como la baja del porcentaje de la recaudación que va al "Fondo de Jerarquización", que forma parte del salario de los empleados del organismo.

A esto se suma la decisión de Leandro Cuccioli de crear 21 nuevos cargos jerárquicos en el organigrama, para la nueva área de Seguridad de la Información que estará dirigida por Fernando Spettoli, ex Equifax (Veraz). Se rumorea que el cambio no fue bien tomado por el sector de sistemas del organismo.

Vale tener presente que uno de los funcionarios que se tomó más en serio la necesidad de realizar un ajuste en su área fue el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Así quedó demostrado en un video en donde irrumpe en persona en una asamblea en una dependencia en la provincia de Mendoza para explicarles a los trabajadores que "los números no cierran" y cómo se aplicará la rebaja del plus salarial en la remuneración mensual.

La participación de Cuccioli en la asamblea quedó registrada en un video grabado con celular, que se viralizó a través de las redes sociales.

En el video se puede ver cómo el funcionario enfrenta a un grupo de delegados para explicar la decisión de bajar la alícuota de la recaudación de la "cuenta de jerarquización".

"Lo hago porque es lo mejor para nosotros como organismo; no hay plata para funcionar", les advirtió.

Asimismo, el funcionario reiteró que nadie verá disminuido su salario nominal. "El tema de la cuenta de jerarquización es completamente válido y lógico. Es el único lugar en el Estado donde hay un mecanismo de productividad; nadie está diciendo de sacarlo", explicó.

"Ese mecanismo que era de 0,6% se lo llevó a 0,75% y así es insostenible", les dijo a los delegados presentes.

A su vez, el titular del entre recaudador les aseguró que puede demostrar con números que no cierran las cuentas. "No es que lo estoy sacando, no es que no creo en la cuenta, es más, creo que la cuenta debería tener otras métricas que hoy no tiene", agregó.

Rodeado de delegados sindicales, Cuccioli justificó la decisión en que la gestión anterior había subido de manera irracional ese porcentaje. "Lo que pasó durante muchos años fue que no les aumentaron los salarios pero sí la cuenta. Pero ahora vamos a tener una paritaria, donde van a tener movilidad en el sueldo. Se los estamos garantizando", enfatizó.

Según la normativa vigente, el "Fondo de Jerarquización" puede equivaler a hasta el 0,75% de la recaudación.

Actualmente asciende al 0,70% de la recaudación bruta total y se distribuye en un 70% entre la totalidad del personal en relación a su remuneración y otro 30% según el desempeño del empleado.´