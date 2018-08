Más ajuste Ya es oficial el recorte sobre el porcentaje de la recaudación que cobran los empleados de AFIP

La AFIP oficializó el recorte en el plus salarial atado a la recaudación que cobran los empleados de la AFIP.

Lo hizo a través de la Disposición 204/2018 publicada este martes en el Boletín Oficial. Para acceder a la norma haga click aquí.

Puntualmente, de manera escalonada, se reduce de 0,70% a 0,60% el porcentaje de la “Cuenta de Jerarquización”.

La flamante norma establece que a partir del 1 de agosto de 2018, baja a 0,65% el porcentaje de acreditación con destino a la “Cuenta de Jerarquización”.



Luego, a partir del 1 de diciembre de 2018, baja nuevamente a 0,60% el porcentaje de acreditación con destino a la “Cuenta de Jerarquización”.

Los números no cierran

Vale tener presente que uno de los funcionarios que se tomó más en serio la necesidad de realizar un ajuste en su área fue el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Así quedó demostrado en un video en donde irrumpe en persona en una asamblea en una dependencia en la provincia de Mendoza para explicarles a los trabajadores que "los números no cierran" y cómo se aplicará la rebaja del plus salarial en la remuneración mensual.

La participación de Cuccioli en la asamblea quedó registrada en un video grabado con celular, que se viralizó a través de las redes sociales.

En el video se puede ver cómo el funcionario enfrenta a un grupo de delegados para explicar la decisión de bajar la alícuota de la recaudación de la "cuenta de jerarquización".

"Lo hago porque es lo mejor para nosotros como organismo; no hay plata para funcionar", les advirtió.

Asimismo, el funcionario reiteró que

"El tema de la cuenta de jerarquización es completamente válido y lógico. Es el único lugar en el Estado donde hay un mecanismo de productividad; nadie está diciendo de sacarlo", explicó.

"Ese mecanismo que era de 0,6% se lo llevó a 0,75% y así es insostenible", les dijo a los delegados presentes.

A su vez, el titular del entre recaudador les aseguró que puede demostrar con números que no cierran las cuentas. "No es que lo estoy sacando, no es que no creo en la cuenta, es más, creo que la cuenta debería tener otras métricas que hoy no tiene", agregó.

Rodeado de delegados sindicales, Cuccioli justificó la decisión en que la gestión anterior había subido de manera irracional ese porcentaje. "Lo que pasó durante muchos años fue que no les aumentaron los salarios pero sí la cuenta. Pero ahora vamos a tener una paritaria, donde van a tener movilidad en el sueldo. Se los estamos garantizando", enfatizó.

Según la normativa vigente, el "Fondo de Jerarquización" puede equivaler a hasta el 0,75% de la recaudación.

Actualmente asciende al 0,70% de la recaudación bruta total y se distribuye en un 70% entre la totalidad del personal en relación a su remuneración y otro 30% según el desempeño del empleado.´