Corrupción K Laura Alonso, tras la condena a Amado Boudou en la causa Ciccone: "Todavía falta Ricardo Echegaray"

La titular de la Oficina Anticorrupción reclamó que se acelere el tramo de la causa que aún no llegó a juicio y que involucra al ex jefe de la AFIP

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, afirmó -tras la condena de prisión al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone- que "todavía quedan muchos funcionarios del ciclo anterior por rendir cuentas ante la Justicia", al tiempo que reclamó que se acelere el tramo de la causa -aun en una fase inicial- que involucra al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.



"Quedan muchos funcionarios por rendir cuentas del ciclo político anterior, y no quiero olvidarme de mencionar uno, porque tiene que ver con la causa Ciccone y con la condena de hoy, que es Ricardo Echegaray", expresó Alonso en una entrevista en Todo Noticias.



"Es la misma causa dividida en dos, que quedó en la instrucción", contó la titular de la OA sobre la investigación que involucra a Echegaray en el caso Ciccone. "Pedimos su procesamiento en noviembre de 2017", explicó Alonso. "Fuimos en queja a la Cámara Federal por el retardo de la instrucción; la Cámara le ordenó al juez (Ariel Lijo) que tomara medidas, yo espero que ahora -con estas condenas- se anime el juez a tomar medidas", agregó.



Según Alonso, "un empleado de Echegaray en la AFIP, que hoy fue condenado, dijo en el juicio que no se movía un lápiz, no se tomaba una sola decisión en la AFIP sin que Echegaray lo supiera y lo autorizara".



"Quizás ahora, con las condenas, haya una respuesta del juez", agregó la titular de la OA, que recordó que también se solicitó el procesamiento del banquero Jorge Brito -a quien acusó de financiar la compra de la imprenta- así como el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por el convenio con la empresa The Old Fund por la reestructuración de la deuda de la provincia, por la que cobró cerca de $8 millones pese a no tener antecedentes en el rubro.