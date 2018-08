Por reincidencia El gobierno bonaerense aplicará una multa de $659,7 millones al gremio de Baradel

Los funcionarios de Vidal buscan implementar una estrategia similar a la utilizada en el plano nacional contra Camioneros, encabezado por Hugo Moyano

El gobierno de María Eugenia Vidal aplicará una multa de $659.7 millones a SUTEBA, el gremio que conduce Roberto Baradel, por no acatar la conciliación obligatoria y hacer un paro de 48 horas este lunes y martes, y por reincidir en este tipo de medidas.

La estrategia es similar a la utilizada por Cambiemos en el plano nacional contra Camioneros, encabezado por Hugo Moyano.

Así lo aseguró el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. "Estamos terminando de constatar el procedimiento administrativo con toda la información que hay, y vamos a aplicar una multa de 659.7 millones de pesos en función de una reincidencia, y ese monto se corresponde en función de la legislación vigente: es un salario mínimo, vital y móvil por cada afiliado al gremio", indicó el funcionario en diálogo con radio La Red.

En las últimas horas, y consultado por la posibilidad de recibir una sanción económica por la medida de fuerza, Baradel adelantó que apelará con el argumento de que su gremio no viola la conciliación dictada por la provincia de Buenos Aires porque sus afiliados se sumaron a una medida de carácter nacional, dictada por CTERA.

De hecho, el titular de SUTEBA advirtió que iba a acatar la conciliación por 72 horas convocada por el frente gremial bonaerense y que solo pararía lunes y martes, en el marco de la huelga de CTERA. El año pasado Baradel tomó la misma determinación. Para el gobierno bonaerense, se trata de "una estrategia" del sindicalista para evitar las multas.

"En este aspecto, (Hugo) Moyano y Baradel son lo mismo, incumplen la ley, y cuando no se cumple la ley hay que pagar las consecuencias", planteó Villegas. En tanto, y en una entrevista con Canal 13, el funcionario agregó que "las multas se aplican sobre los fondos de los sindicatos, y no sobre los fondos de sus obras sociales. La pagan los gremios, no los trabajadores". También dijo que los fondos se utilizarán para la construcción de jardines de infantes.

Ayer, el primer día de paro tuvo un alto acatamiento pese a que solo adhirió uno de los cinco gremios bonaerenses nucleados en el Frente de Unidad (FUDB). "Luego de relevar 9838 escuelas a través de 135 inspecciones distritales y 1770 inspectores areales y más de 9000 directores de escuelas, registramos un acatamiento al paro del 40 por ciento. En tanto, 152 servicios educativos estaban cerrados", informaron desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

El 40% de adhesión fue similar a otras medidas de fuerza convocadas por todo el FUDB, por lo cual en el gobierno bonaerense sospechan. "No cierra que solo Baradel haya logrado ese acatamiento, sobre todo en el interior de la Provincia donde no tiene tanta presencia. Vamos a investigar si hubo otro gremio que no acató la conciliación obligatoria", señalaron a Infobae desde el gobierno bonaerense.

El otro gremio apuntado es FEB, de fuerte presencia en el interior bonaerense. De hecho, denuncian que hubo "audios y carteles llamando a adherir al paro" pese al supuesto acatamiento a la conciliación obligatoria. De ese modo, la sanción podría hacerse extensiva al sindicato que conduce Mirta Petrocini.