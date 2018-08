Lava Jato argentino El extitular de la Cámara de Construcción, Carlos Wagner, se presentó ante la Justicia

El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción no estaba en su casa cuando la allanaron. Hoy se presentó en el juzgado de Bonadio

El empresario Juan Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción se presentó esta mañana a la Justicia, que había ordenado su detención en el marco de una causa por presuntas coimas en obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.

La decisión de Wagner evitó que, como se especulaba este miércoles, Bonadio dispusiera su pedido de captura nacional e internacional, una circunstancia que agravaría su situación procesal, al considerarlo en actitud de pretender escapar a actuación judicial.

La Justicia aún no pudo dar con Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux.

Te puede interesar Estos son los cuadernos de la corrupción K donde consta la ruta del dinero negro

También están siendo buscados los ex funcionarios Oscar Thomas, quien fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.

Wagner ya está vinculado a otras causas de corrupción por las denuncias del Lava Jato brasileño, donde algunos detenidos del vecino país lo citaron como uno de los nexos principales en la Argentina del ministro de Planificación, Julio De Vido, con la constructora Odebrecht.



"Todo eso es falso, ni siquiera conozco a Marcio Faria, Hilberto Mascarenhas o el propio Marcelo Odebrecht", le dijo en su momento Wagner al diario La Nación, en relación a quienes lo habían mencionado en el marco de la megacausa de corrupción en Brasil.

Al margen de ese proceso, que lleva adelante el juez Sebastián Casanello, ahora lo esperan Bonadio y el fiscal Carlos Stronelli para preguntarle sobre los cuadernos que atesoraba Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, detallando un presunto sistema de reparto de dinero de la corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.