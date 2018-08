Chofer de Baratta Centeno, arrepentido: ¿cuáles son los beneficios que otorga la figura del "imputado colaborador"?

Si se acoge a ese beneficio, puede lograr un alivio de la pena al momento de una eventual condena, pero debería cumplir con ciertas exigencias. Cuáles son

El chofer de Roberto Baratta, ex mano derecha del ministro de planificación Julio de Vido aceptó ser "imputado colaborador" en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas y prestaba declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli.

Se trata de Oscar Centeno, el primero de los detenidos en la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio que hoy será indagado en los tribunales federales de Comodor Py, y quien escribió los 8 cuadernos donde detalló día a día cómo iban a buscar bolsos con dinero a la casa u oficinas de empresarios que luego eran entregados a exfuncionarios kirchneristas o hasta la propia casa de los exprsidente Néstor y Cristina Kirchner.



En este marco, el fiscal Stornelli afirmó a la prensa que "la hipótesis delictiva que se investiga" es la "asociación ilícita" e indicó que la pesquisa tiene "ribetes importantes".



"Investigamos hechos y las personas que aparezcan sospechados o involucradas serán investigados, no puedo anticipar las consecuencias", señaló Stornelli en declaraciones a radio La Red luego de que le juez federal Claudio Bonadio dispusiera detenciones y allanamientos.



Centeno quedó detenido este martes después de ser acusado por el fiscal como parte de una asociación ilícita que se dedicó al pago y cobro de sobornos por una cifra que la justicia estima en más de u$s160 millones.



La principal prueba de la causa son ocho cuadernos que pertenecerían al ex chofer y que detallan direcciones, nombres, patentes de vehículos utilizados para mover bolsos con dinero, cifras y fechas.



La Justicia dispuso el miércoles la detención del ex secretario Roberto Baratta, junto a ex funcionarios y empresarios, además de la citación a indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de un nuevo escándalo por supuestos bolsos con dinero para coimas por la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

¿Cuáles son los beneficios que otorga la figura del arrepentido?

Centeno declara hoy como "arrepentido", el mismo programa de imputado colaborador al que ya ingresaron por otras causas contra ex funcionarios del kirchnerismo el empresario Alejandro Vandenbroele (señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone) y Leonardo Fariña (en la causa conocida como "la ruta del dinero K").

Esto le dará ciertos "beneficios" dentro de la causa, como lograr que la Justicia le alivie la pena al momento de una eventual condena, pero debería cumplir con ciertas exigencias.

Está previsto que el fiscal federal Carlos Stornelli formalice la oferta este jueves: en primer lugar, en caso de aceptar, el exchofer deberá aportar información comprobable para obtener ese beneficio.

La figura del arrepentido para casos de corrupción, delitos contra el Código Aduanero y asociación ilícita fue introducida por ley en el Código Penal luego de que la norma fuera aprobada en el Congreso en 2016.

El decreto 1.144 marcó la entrada en vigencia de la ley 27.304, amplió la figura del arrepentido, que antes sólo existía para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.

En ningún caso el arrepentido podrá acceder a la eximición de prisión y sólo podrá acogerse al beneficio en caso de que la información que proporcione esté referida a delitos tipificados, con una pena igual o mayor a la suya .





. En tanto, si el arrepentido tuviera una pena de reclusión perpetua, la reducción no podrá ser mayor a 15 años .





. También, establece que el acuerdo de colaboración se celebrará exclusivamente entre el fiscal y las personas que brinden información , y no aplicará para los casos que se investiguen delitos de lesa humanidad.





, y no aplicará para los casos que se investiguen delitos de lesa humanidad. El plazo límite para ejercer el derecho a arrepentirse sea la elevación a juicio oral de la causa.





Establece además que el arrepentido puede acogerse a ese beneficio en un proceso penal del que es parte, y señalando a personas con su misma responsabilidad o mayor.





Asimismo, el proyecto establece que sólo podrá referirse a situaciones de las que estuvo involucrado y nunca a declaraciones de terceros.





y nunca a declaraciones de terceros. Para la procedencia del beneficio será necesario que los datos aportados "contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito, esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos , revelar la identidad o paradero de autores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación".





, revelar la identidad o paradero de autores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación". En ese sentido, la iniciativa establece que "será reprimido con prisión de 4 a 10 años y con la pérdida del beneficio concedido el que proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos".

Inicialmente, tras su detención, Centeno iba a ser indagado en los tribunales federales de Comodoro Py, pero la audiencia se postergó a raíz de la decisión de cambiar a su abogado por un defensor oficial.