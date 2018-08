Habló de "Centeno Papers" Brito: "Por ahora, lo que hay son las declaraciones de un chofer y unas fotocopias"

El dueño del Banco Macro se refirió a la causa de corrupción por la que el juez Bonadio ordenó la detención de 15 exfuncionarios y empresarios argentinos

El dueño de Banco Macro, Jorge Brito, participó de la gala Fundación Zaldivar y se mostró precavido a la hora de opinar sobre el escándalo de las coimas durante la gestión kirchnerista que puede salpicar a gran parte del empresariado argentino.

"No quiero prejuzgar", arrancó en diálogo con el sitio MDZ e intentó minimizar las repercusiones de causa que investiga el juez federal Claudio Bonadio sobre el supuesto pago de sobornos en la concesión de obras públicas. "Por ahora, lo que hay son las declaraciones de un chofer, y unas fotocopias de un papel", dijo sobre los cuadernos donde Oscar Centeno, chofer del números dos en el Ministerio de Planificación Roberto Baratta, detalló minuciosamente los lugares donde se buscaban y entregaban bolsos de dinero.

Las fotocopias de esos cuadernos y la declaración de la exmujer de Centeno es en lo que se basó Bonadio para ordenar la detención de 15 exfuncionarios y empresarios y llamó a indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner.

"Cuando la Justicia pruebe realmente el ilícito, opinaré. No me gusta hacer falsos juzgamientos", dijo Brito tajante.

"No conozco ningún empresario que esté asustado. Por supuesto, creo que quien esté mencionado en esos cuadernos, deberá dar las respuestas del caso. Yo realmente no conozco a nadie mencionado, lo que no quita que puedan aparecer más", expresó el expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).