Coimas en la obra pública "Yo que Pescarmona estaría preocupado", advirtió el periodista que recibió los cuadernos de Centeno

Diego Cabot aseguró que el escenario que provocó la presencia de Calcaterra en Comodoro Py debería alertar al empresario mendocino

La declaración del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, quien se presentó en la mañana de este lunes y se apegó a la figura del arrepentido para declarar en el "cuadernogate", provocó un sacudón en el mundo empresario.

El ex titular de IECSA quedó imputado en la causa y decidió presentarse luego de que cayera en desgracia el gerente de la constructora, Javier Sánchez Caballero, quien también declararía bajo la misma figura legal.

Ante este estado de cosas, el periodista de La Nación que destapó los "cuadernos de la corrupción", Diego Cabot, dijo en MDZ Radio que si estuviera en el lugar de Enrique Pescarmona, estaría muy preocupado por el caso de pago de coimas en la obra pública.

Su análisis está directamente atado a lo que sucediò hoy con Calcaterra.

"Yo que Pescarmona estaría muy preocupado, porque posiblemente puede ser un próximo detenido", dijo Cabot

en comunicación telefónica con Uno Nunca Sabe, haciendo referencia a la responsabilidad que le cae a los empresarios en toda la trama de la corrupción

Destacó que el apriete que denuncian algunos de los detenidos parece poco creíble, considerando que no son personas que no tuvieran poder. Justamente, el primo del Presidente desarrolló esa tesis. Dijo que fue "extorsionado" por el kirchnerismo para aportar a su camapaña electoral.

De acuerdo a Cabot, los ejecutivos que hasta ahora están detenidos fueron encarcelados porque, de acuerdo a los registros, entregaron dinero en mano. No obstante, no significa que sean los únicos responsables. El espiral promete ir en ascenso.

En ese sentido, y recordando que el exvicepresidente de Impsa, Francisco Valenti, está detenido desde el sábado, dijo que los ejecutivos presos son un primer paso para seguir con el resto de los involucrados, que serían sus superiores.

"Me imagino que Valenti se reía a carcajadas cuando le hice llegar más o menos lo que estaba sucediendo", señaló reconociendo que tuvo contacto con el entorno del empresario mendocino que ahora está detenido.

Según Cabot, Calcaterra se presentó a reconocer el pago de coimas y sumarse a la lista de los "colaboradores" de la causa viendo que luego de la detención de su número dos se venía la orden en su contra, especialmente si Sánchez Caballero -su exgerente general- se acoge, tal como trascendió, a la figura del arrepentido.

En ese sentido, destacó que el camino del primo de Macri debería ser el mismo que tendría que recorrer Pescarmona. "Yo no veo ninguna otra opción. Me imagino que si no está detenido, lo estará y si no tendrá que caminar solo a Tribunales", resaltó el periodista, quien no descartó que una medida de ese tipo también pueda alcanzar a otros miembros de la familia.