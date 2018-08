Podría quedar preso Caso Ciccone: hoy se conocerá el veredicto en el juicio oral contra Amado Boudou

Están acusados el exvicepresidente y otras cinco personas, entre ellas Nuñez Carmona y el arrepentido Vandenbroele. La Fiscalía pidió condenas para todos

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y otros cinco acusados afrontarán hoy el veredicto en el juicio oral y público por el caso Ciccone.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez, darán conocer si hay condena o absolución.

Tanto Boudou como el resto de los acusados tienen pedidos de condena y de detención en el caso en el que se juzga la compra en 2010 de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de "The Old Fund", una empresa presuntamente pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.

Primero todos los acusados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras antes del veredicto. Son Boudou, Vandenbroele, José Marí Nuñez Carmona –amigo y socio de Boudou–, el empresario Nicolás Ciccone, el ex funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Rafael Resnick Brenner, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri y el arrepentido del caso Alejandro Vandenbroele.

Luego el tribunal fijará la hora del veredicto, previsto para después del mediodía.

El veredicto estaba previsto originalmente para el 12 de julio pero las defensas de Boudou y Nuñez Carmona recusaron al juez Bertuzzi por entender que estaba en una "negociación con el gobierno" para ser trasladado a otro tribunal, la Cámara Federal.

Te puede interesar Sánchez Caballero, segundo de Calcaterra, también pidió declarar como arrepentido

Este será el segundo veredicto que tendrá Boudou. El primero fue por la falsificación de documentación para transferir un auto Honda en el que fue absuelto. Pero la Cámara de Casación revocó esa decisión y ordenó que se haga un nuevo juicio oral.

La Fiscalía y la OA pidieron que Boudou sea condena a cinco años y medio de cumplimiento efectivo y la UIF a seis años por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho (recibir coimas). La UIF también solicitó que el ex vicepresidente y el resto de los acusados con pedidos de prisión efectiva sean detenidos en el momento del veredicto si son condenados.

Boudou y Nuñez Carmona ya estuvieron presos 70 días. Fue de noviembre del año pasado a enero en la cárcel de Ezeiza por orden del juez federal Ariel Lijo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Luego fueron liberados por la Cámara Federal.

Según los acusadores, Boudou utilizó su cargo de Ministro de Economía para quedarse con el 70 por ciento de las acciones de Ciccone, a través de The Old Fund, y hacer negocios con el Estado.

La Fiscalía y las querellas también pidieron condena para los restantes cinco acusados con penas de entre cinco años y ocho meses a un año de prisión. La más baja fue solicitada por la OA y la UIF para Vandenbroele porque aportó información para el caso. Vandenbroele declaró en el proceso lo mismo que dijo como arrepentido en otras tres causas que todavía se investigan en primera instancia. Sin embargo, en el juicio Vandenbroele no está como arrepentido.