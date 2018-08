Desfile en Comodoro Py Coimas: indagan a dos hombres cercanos a Kirchner, un exoperador judicial y al exejecutivo de Techint

Declaran el ex chofer de los Kirchner, Rudy Ulloa, el exfuncionario Jorge Mayoral, el actual titular de la AGN, Javier Fernández y Héctor Zabaleta

El escándalo de los cuadernos continúa sumando capítulos.

Este martes desfilarán por los tribunales de Comodoro Py el ex secretario de Energía Jorge Mayoral, el empresario de medios en Santa Cruz Rudy Ulloa, el ex operador judicial Javier Fernández y el ex subsecretario nacional de Obras Públicas Germán Nivello. A ellos, se sumará el exejecutivo de Techint detenido el lunes, Héctor Zabaleta.

La ronda de indagatorias seguirá el miércoles cuando se espera la presencia del exjuez Norberto Oyarbide, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el empresario Raúl Vertúa y Carlos Alberto Rodríguez.

Un día después tendrán lugar las audiencias con los empresarios Néstor Otero -concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro- y Juan Carlos Lascurain -ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)-, además del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario privado del exministro Julio De Vido, José María Olazagasti.

El viernes será el turno del ex ministro De Vido. Y el lunes 13 de la expresidenta Cristina Kirchner.

Este lunes pudo haber sido un punto de inflexión para el caso. El juez federal Claudio Bonadio comenzó con las declaraciones indagatorias a los acusados de haber pagado de coimas en la obra públicas durante el kirchnerismo, se trata de los ejecutivos señalados en las anotaciones que realizó el exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, en ocho cuadernos.

En contexto se presentó el exdueño de la constructora IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, quien declaró como "imputado colaborador" ante el magistrado que realizó pagos ilegales al gobierno kirchnerista bajo "presión" de Baratta y se sumó al grupo de empresarios "arrepentidos" que quedaron en libertad.

"Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio y, si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados.

Javier Sánchez Caballero, gerente de Iecsa, la empresa que formó aprte del Grupo Macri, también se acogió a la figura del "arrepentido" y fue excarcelado tras prestar testimonio.

El tercer empresario que se ajustó a la nueva figura penal para aportar información a cambio de reducción de la pena fue Juan Carlos de Goycoechea, entonces director de Isolux Corsán en el país, quien también fue excarcelado,

En la misma línea que Calcaterra declararon otros dos empresarios que figuran en los cuadernos del chofer, Alejandro Ivanissevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de MSU.

Ivanissevich y Uribelarrea declararon que los aportes para la campaña del FPV se los había pedido Roberto Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido en Planificación Federal y quien se encuentra detenido en esta causa, indicaron fuentes judiciales.

Según detalló Uribelarrea, en 2015 Baratta le reclamó 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas. Dijo haberse sentido "presionado" para realizar ese pago, algo que repitieron varios ejecutivos.

En su turno, el empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, se negó a declarar y quedó detenido.

El único prófugo en la causa es Oscar Thomas, quien fuera director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro De Vido, y quien mediante su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir ahora la exención de prisión.

"No se entrega ni soñando"

José Manuel Ubeira, abogado del empresario Oscar Thomas, prófugo en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública, dijo que su defendido "no se va a entregar ni soñando".

"Quiere participar del debate pero en libertad", dijo el letrado, quien aseguró que el extitular de la Entidad Binacional Yacyretá "no tiene de qué arrepentirse". En declaraciones a TN y Radio La Red, Ubeira aseguró que su defendido no está prófugo y reclamó que se le otorgue la eximición de prisión.

"Lejos de estar prófugo, todo lo contrario, mi cliente quiere participar del debate, pero quiere estar libre, algo que se garantiza en la Constitución a todos los ciudadanos", señaló. Además, agregó que "para arrepentirse tuvo que haber hecho algo malo"."El arrepentimiento es una cosa mucho más del confesionario", indicó.

"El sistema tiene características bastante extorsivas, donde hay un canje de declaraciones de imputado a cambio de libertades", evaluó.

Además, el abogado de Thomas afirmó: "La palabra prófugo tiene que ver con una una persona que evade la acción de la justicia".