Era secretario de De Vido Se entregó José María Olasagasti, uno de los dos exfuncionarios prófugos

La entrega de Olasagasti ocurrió después que quedara detenido Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina

El ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olasagasti, se entregó este sábado a la policía federal.

La detención se realizó en la causa que investiga el entramado de sobornos que involucra a ex funcionarios kirchneristas y empresarios de la construcción y también, del sector energético. De esta manera, ya hay 15 detenidos en el expediente que sigue la ruta de unos 200 millones de dólares.



El juez Claudio Bonadio amplió las detenciones en las últimas 24 horas en la causa de los "cuadernos de la corrupción". Dicto una nueva orden de detención el viernes durante la noche que incluyó a cuatro personas más. La entrega de Olasagasti ex secretario privado de De Vido, ocurrió después que quedara detenido Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).



Olasagasti y Lascurain fueron nombrados, al igual que Claudio Uberti -aún buscado por las fuerzas federales-, por Carlos Wagner, ex mandamás de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de Esuco SA, en la amplia declaración indagatoria con la que se convirtió en un "arrepentido" en el expediente que investiga las coimas.

Allí, habló de un "sistema" de la cartelización de la obra pública que contó con una activa participación de los ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación Federal. Esto incluyó al ex secretario privado.



La investigación busca reconstruir un circuito de sobornos por más de 200 millones de dólares y en apenas 10 días, ya hubo 10 arrepentidos y 15 detenciones, convirtiendo a los tribunales de Comodoro Py en una pasarela por la que desfilaron los empresarios más poderosos del país.



En los próximos días, el juez también dispondría otras detenciones en la medida que confirme los dichos de Wagner, el hombre que manejó del cartel de la obra pública en la época K.



Olasagasti se entregó cerca del mediodía en la sede de Cavia de la Policía Montada. El exfuncionario, que también prestó servicios en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), es señalado como uno de quienes se encargaban de recepcionar parte de los "fondos ilegales" aportados por el sector empresarial. Pasará el fin de semana en la sede de Cavia y después se decidirá a qué penitenciario será trasladado.



Si bien aceptó ser indagado, negó las acusaciones en su contra: está imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita que "comandaba Néstor y Cristina Kirchner" y de la cual, su jefe directo, Julio De Vido "era el organizador", según determinó la Justicia.



¿Cuál era el rol de Olasagasti? En la acusación judicial consta que, después que Baratta y sus ex secretarios "recolectaban los fondos ilegales para ser entregados, había una instancia también en la que se encontraban quienes "quienes recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas. En este círculo estaba el ex secretario de De Vido.