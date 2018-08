Coimas K Chediack, el nuevo empresario arrepentido en la causa de los cuadernos

Se trata de Juan José Chediak, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Llegó a un acuerdo con el fiscal Stornelli

En el escándalo de los "cuadernos de la corrupción" el bando de los empresarios sigue aportando arrepentidos. El último en expresar su voluntad de brindar información fue Juan José Chediack, ex titular de la cámara Argentina de la Construcción entre 2014 y 2016.

Las empresa llamada Chediack fue señalada como parte del "club de la obra pública" por parte de otro arrepentido, Carlos Wagner, en una reciente declaración judicial.

Esto motivó la presentación de Juan José Chediack ante el fiscal Carlos Stornelli. Según trascendió, dio detalles de su relación con funcionarios del kirchnerismo y las coimas.

Ahora, el juez Claudio Bonadio deberá aceptar el acuerdo alcanzado entre Chediack y Stornelli.

Ya son ocho los empresarios arrepentidos en la polémica causa que lleva adelante Bonadio. En el listado aparecen ex dueño de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra; el ex Ceo de IECSA, Javier Sánchez Caballero; el titular de Isolux, Juan de Goycochea; el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner; el gerente general de Electroingeniería, Jorge Neira; el presidente de Albanesi Constructora, Armando Loson; el ex ejecutivo del Grupo Techint, Héctor Zabaleta y el director de la Sociedad Latinoamerica de Inversiones, Claudio Glazman, señala Infobae.

Por otra parte, el empresario de la construcción Aldo Roggio también espera que el juez lo homologue como "arrepentido", tras haber hablado con el fiscal Stornelli el viernes pasado.