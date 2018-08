Coimas en la "era K" La insólita declaración de Ferreyra sobre los bolsos: "Eran pesos porque los dólares son un instrumento de dominación que exacerban el consumismo"

El dueño de Electroingeniería contó cómo conoció a Néstor Kirchner y aseguró que aportó al FPV por convicción. Qué dijo sobre la compra Radio del Plata

Uno de los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Py por la causa del supuest pago de coimas para ganar las licitaciones de la obra pública durante el kirchnerismo.

Allí, explicó frente al juez federal Claudio Bonadio cómo fue su relación con Néstor y Cristina Kirchner; su antiguo vínculo con el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, a quien conoció en la cárcel durante la dictadura militar; sus aportes económicos al Frente para la Victoria y su admiración por el ex jefe de Estado.

Y allí también hizo una insólita aclaración sobre los bolsos con dinero que varios imputados "arrepentidos" contaron que entregaban a exfuncionarios kirchneristas como aporte de campaña.

Contó por qué él decidió hacer los aportes en pesos en vez de en dólares. "Lo hice en moneda nacional porque no desarrollamos la cultura del dólar. Tengo aversión personal hacia el dólar porque es un instrumento de dominación, de dependencia, que exacerba el consumismo y el amor por el extranjero", explicó, según detalla el sitio Infobae.

Ferreyra contó que en el 2007 pidió una audiencia con el entonces presidente Néstor Kirchner y que no le fue concedida. Se definió como un admirador de la gestión del ex mandatario y las políticas que había llevado adelante el kirchnerismo en los primeros años de gobierno. "Recién ocho meses después, cuando ya no era Presidente y tenía tiempo, me llamó", contó el empresario.

Según reveló, el encuentro se produjo "a finales de 2007 o inicios de 2008" y fue una reunión – "primera y única reunión"- que duró 15 minutos. "Quería plantearle mi agradecimiento por las políticas mencionadas. El no le dio mayor importancia y se dedicó a decirme que estaba muy bien el trabajo que estaba haciendo (había bajado un 45% los precios del mercado en las obras de infraestructura", explicó.

"Pero en realidad me pidió que tenía que invertir en medios, que los medios de ahora son como los cuarteles de antes", relató Ferreyra sobre la conversación con Kirchner, en la que el ex presidente hizo alusión al pasado del empresario como parte de la militancia política y armada, y realizó un paralelismo en el que le dejó en claro cuál era el objetivo que tenía con respecto a la compra de medios de comunicación.

La charla – según señaló – continuó con un pedido formal de dinero por parte del ex presidente. "Tenés que colaborar más con el Frente para la Victoria (FPV)" con aportes de dinero, me dijo. Luego, Ferreyra contó que compró Radio del Plata con recursos personales y no de Electroingeniería, y que comenzó a hacer aportes de dinero, tal cuál le había solicitado Kirchner.

"Comencé a hacer aportes dinerarios, con mis recursos, sin implicar a la compañía y sin que proviniesen de un sobreprecio de la obra pública. Ello fue así por mi formación y valores, que es antagónico a dar un sobreprecio y sacárselo a la educación, la salud y la inversión del Estado", sostuvo durante su declaración en las oficinas de los tribunales federales revelada por Infobae.

Durante su exposición aclaró que en la única oportunidad en que le pidieron colaborar con dinero, el pedido provino de Néstor Kirchner. Además, indicó que él instruyó a Jorge Guillermo Neira, director de Electroingenieria, para que entregara el dinero al ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barrata, a quien señaló como el contacto para entregar el dinero.

Por último, reconoció que algunos de los pagos fueron hechos "en la calle Lavalle 462, donde tenemos la oficina" y que podrían haberse concretado también en un garage de la empresa, ubicado en Avenida Alem 454. "Yo le decía a Neira que los hiciera (a los pagos), no sabía donde se hacía, no le pedí explicaciones sobre donde se hacían", describió