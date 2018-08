Denuncia persecución Destituyeron al juez que falló contra los tarifazos en la Provincia

Luis Arias estaba a cargo del tribunal Contencioso Administrativo 1 de La Plata. También había resuelto contra Vidal en su pelea con docentes

El juez federal de La Plata, Luis Arias, fue finalmente destituido este miércoles en juicio político por mal desempeño en sus funciones.

El Jurado de Enjuiciamiento encontró, por mayoría, culpable al hasta ahora titular del tribunal Contencioso Administrativo 1 de la capital provincial, que enfrentaba 21 acusaciones en su contra, entre otras por "abuso de autoridad, prevaricato, desborde competencial e interferencia de otro proceso".

Fue en un fallo dividido, pues de los once integrantes del jury, nueve se pronunciaron a favor de la destitución y dos votaron por la absolución, en una audiencia en el Senado bonaerense donde hubo manifestantes a favor del magistrado, que tras el veredicto insultaron al jurado.

El presidente del Jurado, el titular de la Suprema Corte provincial Eduardo Pettigiani, hizo su propio pronunciamiento a favor de la destitución del magistrado, quien fuera suspendido a principios de noviembre pasado, mientras que los dos representantes legislativos que defendieron la absolución también explicaron sus razones antes del veredicto.

Antes de ingresar para escuchar la sentencia, Arias habló con FM CIELO 103.5 y aseguró: "La policía, los jueces penales y los fiscales han violado mi competencia".

"No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna cuestión patrimonial tampoco, esto es una persecución política, acompañada de poder económico", agregó.

"Hemos tocado intereses económicos, por ejemplo de las empresas energéticas, que están en un proceso de capitalización", dijo el magistrado cuyas últimas actuaciones fueron contra las empresas de servicios públicos cuando falló contra los tarifazos.

Se trata también del juez que se opuso a la resolución de la gestión de Cambiemos en la provincia que ordenaba a los docentes recuperar los días de paro durante el receso invernal en 2017.

"Creo que los factores políticos van a pesar más que los jurídicos", se animó a anticipar, previendo el resultado adverso. Consideró, además, que su destitución implicará "un severo daño a la sociedad". "Creo que hay una orden explícita de María Eugenia Vidal", continuó.

Los integrantes del jurado que votaron por la destitución, además de Pettigiani, fueron el senador de Cambiemos Roberto Costa, una de las espadas de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Cámara alta y en el Consejo de la Magistratura bonaerense.

El otro oficialista del jury es el diputado Walter Carusso, que también apoyó la decisión de echar de su cargo al juez Arias, mientras que en igual sentido votaron los representantes de los abogados: Fabián Ramón Gonzalez (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín).

Consideraron probado que el magistrado incurrió en incompetencia o negligencia en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, comisión de graves irregularidades en los procedimientos en los que intervino, todas ellas figuras contempladas en ley de enjuiciamiento de magistrados.

Hasta último momento se dudaba de la posición que iban a adoptar los diputados massistas Jorge D’Onofrio y Pablo Garate: finalmente D’Onofrio se plegó por la destitución y Garate terminó votando a favor de la absolución junto al diputado de Unidad Ciudadana Santiago Révora.

El juez platense estaba acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros, siendo una de los expedientes principales su intervención en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013, denuncia que presentó el fiscal Marcelo Romero.

También, el subprocurador Juan Oliveira elevó una denuncia en el mismo sentido, luego ratificada, lo que motivó el inicio del juicio político.

Sin embargo, el suspendido magistrado había rechazado las acusaciones y habló de "intencionalidad política" en su contra: señaló que "las verdaderas razones" del jury tenían que ver con ciertos fallos "que molestaron a ciertos poderes fácticos", entre ellos por haber rechazado los aumentos de tarifas en provincia de Buenos Aires.