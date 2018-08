Investigaciones abiertas Tras el escándalo de los cuadernos y las coimas, estas son las causas judiciales que enfrentan Cristina y sus exfuncionarios

Desde la expresidenta a dirigentes de segunda línea, hay más de una decena involucrados en distintas causas. Cuáles son las más relevantes

En medio de los vaivenes del dólar, el aumento de la inflación, y la caída de la actividad económica, tras la aparición de los denominados "cuadernos de la corrupción K", la agenda judicial se transformó en el centro de la agenda nacional. No distingue entre kirchernistas o antikirchneristas, todos hablan de las nuevas y viejas causas.

En ese contexto, el oficialismo fracasó en la convocatoria a la sesión para debatir el desafuero de Cristina Kirchner como senadora. El próximo miércoles, Cambiemos hará un nuevo intento. Mientras tanto, las especulaciones sobre el alcance de los testimonios de empresarios y exfuncionarios que se ofrecen a declarar bajo la figura creada por la ley del "arrepentido" son variadas. Pero lo concreto es que hay cada vez más causas judiciales contra integrandes del Gobierno anterior.

En su cuenta de Twitter, la exmandataria indicó que "el evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por (Claudio) Bonadío y (Carlos) Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas".

Las miradas sobre Cristina

Este es el estado en el que se encuentran las otras principales investigaciones:

1) Dólar futuro. La expresidenta aguarda el juicio oral, que aún no tiene fecha. Está procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. La acusan de haber realizado operaciones de dólar futuro a un precio más bajo que el que pagaba el mercado.

Además de ella, deberán sentarse en el banquillo el diputado Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce y Guillermo Favan, entre otros.

2) Memorándum con Irán. Está cerca del juicio oral junto al excanciller Héctor Timerman. Se investiga si detrás de la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambos países, en el marco de la causa AMIA, se realizó un pacto para reflotar el comercio entre ambos países y dotar de impunidad a los iraníes sobre los que pesan alertas rojas de Interpol.

El juez Claudio Bonadio dictó su prisión preventiva, pero permanece en libertad porque tiene fueros parlamentarios. Solo resta la confirmación de la Cámara de Casación.

3) Obra Pública. Está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de haber favorecido ilegalmente a las empresas de Lázaro Báez.

Según el juez federal Julián Ercolini, el kirchnerismo montó una estructura destinada a beneficiar a Báez, que arrancó su carrera en el mundo de los negocios como monotributista, con contratos por decenas de millones de pesos para obras viales en el sur, contratos que estuvieron llenos de irregularidades.

Hay otras 15 personas enviadas a juicio, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Kirchner, el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín -quienes estaban a cargo de la empresa Austral Construcciones-, y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

4) Los Sauces. Junto con su hijo Máximo Kirchner se encontraban imputados por presunto “enriquecimiento ilícito”. La acusación fue por asociación ilícita y lavado, con un embargo de 130 millones de pesos para la ex mandataria y misma suma para el diputado nacional, y de 100 millones para Florencia.

5) Hotesur. Se la acusa de supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner. Se analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial, por parte de diferentes empresarios, por un monto de dinero que, se sospecha, podría haber buscado blanquear supuestos "retornos" derivados a obras públicas.

6) Ruta del dinero K. Se investiga si Báez habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal.

Las causas de Boudou

Tras la condena a cinco años y 10 meses de prisión por su rol en la expropiación de Ciccone, el ex vicepresidente afronta otras causas. Hay otra causa en la que está involucrada la imprenta que trata sobre la renegociación de la deuda de Formosa. Allí, el juez Ariel Lijo investiga si terció en favor de la empresa The Old Found para que reestructure la deuda de la provincia gobernada por Gildo Isfrán.

El mismo magistrado también analiza una posible falsificación de facturas en la rendición de viáticos por unos 20.000 euros que se habrían gastado en 2011 durante viajes oficiales a París, Francia, que Boudou realizó como ministro.

En tanto, el juez federal Sergio Torres lo procesó por la compra directa de 19 autos de alta gama que fueron destinados a una flota oficial del Ministerio de Economía.

En su calidad de ex titular del Anses, fue denunciado por la compra de acciones con dinero del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) que ocasionaron pérdidas por 4.200 millones de pesos, en una presentación efectuada por el economista Claudio Lozano.

Los expedientes de De Vido

El diputado y ex ministro de Planificación kirchnerista tiene cinco procesamientos y varias denuncias que fueron incrementándose en los últimos días, luego de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno. Al igual que la expresidenta, está acusado de haber sido parte de la banda "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial, "en principio, en la provincia de Santa Cruz". La Sala I de la Cámara Federal debe revisar esa decisión.

A pesar de ser diputado, sus pares aprobaron su desafuero y el ex ministro quedó detenido tras el pedido que había hecho el juez Luis Rodríguez, quien lo investiga en la causa Río Turbio, por la presunta defraudación de casi 280 millones de pesos en la mina de carbón.

Tiene dos procesamientos confirmados mientras que los otros tres deberán ser analizados por la Cámara Federal.

1) Tragedia de Once: Está procesado como coautor del delito de descarrilamiento y partícipe necesario de una defraudación contra la administración pública. Esta causa surgió tras la muerte de 51 personas el 22 de febrero de 2012 en esa terminal ferroviaria.

2) Compra de trenes chatarra: El juez federal Julián Ercolini lo procesó por "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública" por la compra de trenes a España y Portugal que resultó ser material inservible. La Cámara Federal confirmó el procesamiento. Está en condiciones de ser elevado a juicio oral. El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime ya se encuentra preso por esta causa.

3) Renegociación de contratos ferroviarios: El juez federal Sebastián Ramos lo procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber renegociado los contratos ferroviarios entre 2003 y 2010.

Subsidios al transporte: El juez Bonadio considera que el ex ministro realizó un desvío de más de 600 millones de pesos en subsidios y ordenó un embargo sobre sus bienes de 1.000 millones de pesos. Consideró probado que la Secretaría de Transporte, que dependía de De Vido, entregó "sistemáticamente", durante casi diez años, subsidios a empresas de colectivos por montos mucho más altos de lo que debían cobrar.

Otros funcionarios investigados

- Roberto Baratta: El ex subsecretario de coordinación está preso por la causa en la que está procesado, acusado de comprar con sobreprecios 500 barcos cargados de gas licuado.

- José López: El ex secretario de obras públicas manejó la obra pública durante el kirchnerismo, bajo la órbita de De Vido. Quedó detenido tras ser descubierto cuando trataba de ocultar bolsos con casi u$s9 millones en un monasterio de General Rodríguez.

- Ricardo Jaime: El ex secretario de Transporte está detenido por el pago de comisiones para la compra de trenes usados a España y Portugal en 2005. Fue el primer funcionario del kirchnerismo en caer preso. Recibió una condena de seis años de prisión por la tragedia de Once.

- Daniel Cameron: El ex secretario de energía está procesado en el expediente que investiga sobreprecios en la compra de gas natural licuado importado, aunque sin prisión preventiva. Está acusado de defraudación contra la administración pública.

- Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) entre 2003 y 2007, decidió declarar como arrepentido en la causa de "los cuadernos de la corrupción". Está acusado de ser partícipe necesario de la asociación ilícita que habría movido, al menos, unos 200 millones de dólares en coimas.

Además de Uberti, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, reconoció que recibió dinero no declarado de empresarios para la campaña electoral.

En tanto también están involucrados Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta, Hernán Gómez, exasesor del ministerio de Planificación, Fabián García Ramón, exdirector de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Rafael Llorens, exsecretario Legal de Planificación, Walter Fagyas, expresidente de Enarsa y Hugo Martín Larraburu, exsecretario privado de Juan Manuel Abal Medina en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En otras causas se encuentran investigados los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. Ambos están procesados en la causa Fútbol Para Todos y el fiscal Jorge Taiano pidió la elevación a juicio oral. El excandidato a gobernador bonaerense está acusado de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra una administración pública y el exmandatario chaqueño deberá responder por el delito de violación de los deberes de funcionario público.

Además, Bonadio los procesó, junto a tres ex secretarios de Medio Ambiente, en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013-2015. La maniobra habría sido por 604,5 millones de pesos. A cada uno de los ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner se les trabó un embargo de 3 millones de pesos.