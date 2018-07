Management Cómo trabajar con lí­deres verticalistas que buscan empleados "en serie"

El liderazgo autoritario no aprovecha el potencial de las personas, y por lo tanto, termina siendo altamente perjudicial para las compañías que lo ejercen

El liderazgo que implica conducir y coordinar a equipos de trabajo, puede ser ejercido de diferentes maneras. Y esto dependerá de las caracterí­sticas de la persona que ocupa ese rol, así­ como de la cultura de la organización en la que se lleva a cabo.

Lejos de pretender una definición académica de esta temática bastante elaborada, es necesario dejar en evidencia un cierto tipo de liderazgo en particular, que suele ser nocivo para quienes se encuentran conducidos por personas con estas caracterí­sticas.

Se trata del liderazgo verticalista. Abundan los jefes que ejercen este tipo de gestión autoritaria en la cual cual la idea no es promover el desarrollo y crecimiento de sus empleados en función de sus habilidades y capacidades, sino la repetición de moldes impuestos, preestablecidos.

í‰stos no respetan la individualidad y por lo tanto, en vez de capitalizar el potencial que cada persona posee, pretenden generar empleados que trabajen "en serie" automatizadamente.

Es probable que dentro de este tipo de jefes haya una gran inseguridad, y por ende, temor al crecimiento y desarrollo de la gente que tienen a cargo. Pueden percibir el ascenso y crecimiento del otro como una amenaza a su propio trabajo y esto es lo que los lleva a anular el progreso.

A su vez, suele observarse en este tipo de personas, que tiene una gran dificultad en delegar tareas y permitir la autonomí­a e independencia del equipo que está a su cargo.

Sus personalidades, muchas veces resolutivas y autosuficientes, se encargan de hacer todas las tareas en lugar de derivar para que las hagan otros, pensando que nadie va a realizar estas actividades con la eficiencia o perfección que sienten que solo ellos poseen.

Detrás de la máscara

Atrás de las dificultades en delegar tareas, permitir que su equipo crezca, que sea autónomo, que resuelva de manera independiente, y, en definitiva, que pueda fluir sin su omnipresencia, lo que se enmascara es un alto nivel de exigencia así­ como la búsqueda de la perfección constante.

Es una gran utopí­a que impide lograr el desarrollo, la evolución y la llegada a un nivel de excelencia de los miembros de su equipo.

Son lí­deres que se presentan en algunas ocasiones como muy paternalistas, cuidando de "sus pichones" a los que en realidad no deja crecer ni volar.

Inseguridad, perfeccionismo, intolerancia, ansiedad, impaciencia son rasgos propios de este tipo de lí­deres. Es más sencillo para ellos resolver que enseñar a su equipo, acompañarlos en el proceso de aprendizaje y brindarles las herramientas para que ellos puedan aprender a trabajar.

Estos lí­deres son los que usualmente viven quejándose de su gente, los considera incompetentes, los trata como incapaces o como niños que aún necesitan de él para desarrollarse profesional o laboralmente.

Esto termina siendo nocivo no solo para el equipo de personas que tiene a cargo, sino también para él mismo, que finaliza sobrecargado de tareas. Y no son menores las consecuencias que padece la organización en general que no puede funcionar interdisciplinaria y autónomamente.

El equipo suele estar desmotivado, inseguro, no se considera capaz (ya que nunca pudo probar que lo era) y finalmente termina siendo poco productivo, creativo y flexible, cualidades que no se habilitaron bajo esta modalidad de trabajo.

Cómo modificar esta situación

- Realizar un diagnostico situacional que permita registrar lo que está sucediendo y un pronóstico para detectar que pasarí­a si las cosas siguieran funcionando de la misma manera

- Trabajar con un psicólogo o profesional idóneo en el tema, para adquirir las herramientas y habilidades que le permita fortalecer a su equipo y fortalecerse al mismo en su desempeño.

- Señalarle al lí­der lo negativo de esta modalidad de funcionamiento no solo para el equipo que tiene a cargo sino claramente para él y para el resto de la organización.

- Acompañar a este lí­der en el proceso de transformación y cambio de su desempeño, incentivando y motivando sus logros y esfuerzos.