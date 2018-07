Management La reforma laboral, trasfondo del acuerdo entre Cavalieri y Triaca

A pesar de que la justicia habí­a ordenado suspender la asamblea de afiliados que tení­a que elegir la junta electoral que controlará los comicios, de que el gremio la realizó desconociendo el fallo en un predio clausurado y de que más tarde la movió a Tierra Santa, fuera del lugar en el que habí­a sido convocada, el Ministerio de Trabajo mantuvo su aprobación a lo actuado por Armando Cavalieri.

Al lí­der mercantil, de estrecho ví­nculo con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, además le detectaron un padrón con 6.000 muertos, lo investigan por robar datos de la Anses y sus ví­nculos con la barra brava de Boca, destacó Infogremiales.

La razón la contó en la última asamblea de memoria y balance el propio Cavalieri. Es que ante un conjunto de dirigentes que debí­a aprobar lo actuado contó una anécdota reveladora:

"Los otros dí­as me llama Macri a mi casa", cuenta. "Me dice: Armando no pueden ustedes negarse a la reforma previsional. No da para más la Argentina, no nos prestan más si seguimos así­. Tenemos que hacer la reforma si o si", agrega el octogenario lí­der mercantil.

Y prosigue: "Mirá Mauricio, yo te puedo acompañar en la reforma laboral porque le hicimos muchas correcciones", se sinceró.

Ese respaldo a la reforma laboral, que todaví­a se posa amenazante en el Senado, es el que el Gobierno quiere garantizarse con el apoyo a la cruzada de Cavalieri por conseguir su novena reelección.

En un clima de conflictividad social en aumento, mientras el FMI insiste con su aprobación, una alianza con el sindicato más numeroso del paí­s no es nada despreciable para Macri.

La continuidad de Cavalieri de 84 años, quien ostenta el sillón de secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio desde 1986, se convirtió, entonces, en un objetivo estratégico de Cambiemos.