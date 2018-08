Nuevo presidente de AA "Cuando un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría, y en las empresas eso pasa"

Luis Malvido fue nombrado el lunes al frente de la compañía aérea de bandera. Se difundió un video donde daba su visión sobre el rol del CEO

En las últimas horas trascendió en Youtube un video protagonizado por el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido.

El flamante ejecutivo de la aerolínea de bandera brindó en una charla que fue gravada cuál es en su opinión la visión de un nuevo CEO.

Para eso, recordó su llegada a una filial de la compañía española Telefónica, con una cruda metáfora inspirada en la naturaleza.

"Me tenía que asegurar de que esa gente me iba a seguir, y que iba a seguir la historia que teníamos que crear juntos. Muchas veces me tocó decidir quién iba a seguir conmigo y quién no, y no importaba tanto si era el más capaz o el menos capaz. El más capaz si no está comprometido y no sigue, desaparece", contó en un video que fue relevado por Infobae.

Te puede interesar Cuáles son los 12 tipos de inteligencia y las carreras más afines a cada uno "Muchas veces me tocó decidir quién iba a seguir conmigo y quién no, y no importaba tanto si era el más capaz o el menos capaz. El más capaz si no está comprometido y no sigue, desaparece" (Luis Malvido, presidente de Aerolíneas Argentinas)

Al recordar su llegada a la filial venezolana para realizar el "takeover", Malvido relató que 20 vicepresidentes y directores "volaron" en la primera semana, y que a partir de eso en la empresa "todo el mundo sabía quién mandaba".

"En la naturaleza esto ocurre: cuando un león joven le gana al león macho lo primero que hace es matar a toda la cría, y en las empresas eso pasa. Porque si no pasa, expota; siempre habrá conspiraciones por detrás que hará que la historia se caiga", declaró.

"Cuando un león joven le gana al león macho lo primero que hace es matar a toda la cría, y en las empresas eso pasa. Porque si no pasa, expota; siempre habrá conspiraciones por detrás que hará que la historia se caiga" (Luis Malvido, presidente de Aerolíneas Argentinas)



Se encargó además destacar que quizás sea "demasiado práctico y demasiado rudo" en los conceptos, pero que la idea "funciona".



Según Infobae, el discurso sobre "El rol del CEO" fue el año pasado en el Centro de Formación Profesional Universitas y que estuvo destinada a directivos de la empresa de telecomunicaciones.



Este lunes se comunicó oficialmente que Malvido fue nombrado nuevo presidente de la línea aérea de bandera, en remplazo de Mario Dell'Acqua, quien pasó a ser presidente de IEASA, Integración Energética Argentina SA (la ex Enarsa).