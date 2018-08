Análisis político Caso de los cuadernos: "Se rompió un dique y el agua va por todos lados"

Sergio Berensztein evaluó que ni al Gobierno ni a la oposición le resultó conveniente que se descubriera el pago de coimas por parte de empresarios

El mecanismo de pago de coimas y sobornos por parte de empresarios del sector de infraestructura revelado por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, está "salpicando" tanto a exfuncionarios del gobierno kirchnerista como a empresarios vinculados al actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

En ese contexto, el analista político Sergio Berensztein sostuvo en una entrevista este lunes que este caso es "un dique que se rompió y el agua va por todos lados. No sabemos cual va a ser el efecto final". Es decir, impacta tanto en la actual administración como en la oposición.

"Se abrió una caja de pandora con efectos tóxicos dificiles de medir", dijo Berensztein en Canal 26.



"Cuando mirás las tendencias en términos de preferencia de votos esto no influye mucho, el votante te quiere o te odia independientemente de tus escándalos, que muchas veces tiene un efecto contrario al que uno muchas veces supondría", explicó el analista político.

Y agregó que ahora es más difícil que casos como estos impacten en alguna campaña, porque con el fenómeno de las "fake news" está

"muy de moda negar todo, entonces generás una duda que mucha gente prefiere creer"

"Hay una especie de amontonamiento o polarización que busca el Gobierno para el año que viene y es el mejor escenario para las elecciones, que es plantear que el peronismo es corrupción, atraso, etcétera. El gobierno polarizando con Cristina de candidata gana, porque frente a una Cristina con un proyecto cuasi venezolano, el vota de forma estratégica a Cambiemos", dijo el analista.

Aunque agregó que de cualquier forma, el voto cristinista no va a ir a Macri, "y por eso ante la duda prefieren polarizar", sentenció.



Al ser consultado por Canal 26 porqué el escándalo es mayor que aquel que reveló la investigación periodística sobre personas que figuran como aportantes a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal y que niegan haber participado, Berensztein consideró: "No veo al Gobierno con la sofisticación y facilidad de generar esto, muchos creen en la teoria conspirativa, pero que esté Calcaterra metido en esto no es cómodo para el Gobierno".



Por otra parte, para Berensztein, el vínculo entre el Jefe de Estado y los empresarios "nunca fue bueno ya que a Mauricio Macri siempre lo subestimaron, primero como candidato y ahora como Presidente, sobre todo en la desconfianza que existe en cuanto a las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo".