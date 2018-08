Capacitación Ofrecen becas para estudiar inglés en Estados Unidos

Se convoca a estudiantes argentinos de colegio secundario, institutos y universidades para ganar un curso de dos semanas con todos los gastos pagos

La compañía de educación, EF EducationFirst, ofrece la posibilidad a estudiantes argentinos de colegio secundario, institutos y universidades de ganar un curso de dos semanas, con todos los gastos pagos, para estudiar en Nueva York o San Diego.



EF EducationFirst es una institución de origen sueco, líder en educación internacional, que se especializa en cursos para estudiar un idioma en su país nativo, para todos los niveles y edades. Con más de 500 escuelas y oficinas en todo el mundo, desde 1965 se especializa en intercambios y viajes educativos, títulos académicos y cursos en el exterior.



El concurso EF International StudentAward (EF ISA) busca potenciar el nivel de desarrollo de idioma de los estudiantes del país, estimulando una sana competencia en la cual ellos puedan demostrar en igualdad de condiciones su creatividad, conocimientos y capacidad de redacción a través de la presentación de un ensayo formal en inglés.



Los estudiantes deben registrarse en la web de la beca en Argentina. Luego, tendrán hasta el 21 de septiembre para realizar un examen nivelador de idioma online, y redactar un ensayo en inglés sobre el tema "Habilidades del Siglo 21". Se seleccionarán 10 finalistas de todo el país para una etapa de entrevista personal en inglés ante un jurado.



El premio principal consta de un curso de inglés de 2 semanas en el campus de EF Nueva York o San Diego, incluyendo material de estudio, alojamiento, plan de comidas, actividades, seguro médico y de viaje y traslados desde y hacia el aeropuerto en destino. Para el segundo y tercer lugar,se otorgará un descuento especial para utilizar en la inscripción a cualquier curso EF de inglés en el extranjero.



Para participar es necesario ser estudiante a partir de 13 años -sin límite de edad- de cualquier escuela secundaria, universidad (incluye terciarios y profesorados) o instituto de idiomas. No es requisito ningún nivel específico de inglés.



Victoria Hearne, estudiante de la Universidad de San Andrés, es una de las ganadoras de EF ISA 2017. Actualmente se encuentra estudiando en el campus de EF en Nueva York y compartió su testimonio: "El año pasado, tuve la suerte de obtener el primer premio en el EF International StudentAward. Unos meses después, gracias a la beca obtenida acá estoy, ¡nada menos que en EF New York! En los días que llevo en el campus ya conocí gente de todos lados, tuve clases muy divertidas y recorrí la ciudad a lo loco. Les sugiero que no duden en participar en la competencia, todos tienen las mismas posibilidades de ganar y vivir esta experiencia increíble".