Rest and vest ¿Por qué millonaria razón el fundador de WhatsApp va a la oficina una sola vez por semana?

Jan Koum, quien junto a Brian Acton creó la aplicación de mensajería y la vendió a Facebook por u$s19.000 millones, tendría un pie fuera de la compañía

Brian Acton y Jan Koum vendieron su aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp en 2014, a solo dos años de haberla lanzado al mercado.

Facebook la compró por u$s19.000 millones, con el compromiso de que los fundadores seguirían al frente de la compañía y se sentarían además en la junta directiva de la firma de Mark Zuckerberg, recordó Apertura.

Te puede interesar Ofrecen becas para estudiar inglés en Estados Unidos

Pero en la actualidad, según reportó The Wall Street Journal, Koum ya no ejerce ninguna función ejecutiva y simplemente visita una vez al mes su oficina para poder cobrar sus u$s450 millones a fin de año.



En la jerga de Silicon Valley, se denomina "rest and vest" a aquellos emprendedores o ingenieros que tienen un pie fuera de sus compañías y solo continúan oficialmente empleados en ellas para poder recoger sus opciones de acciones con incrementos trimestrales e inclusive anuales.

En abril Koum anunció que abandonaba su cargo como director ejecutivo de WhatsApp para "hacer las cosas que disfruto hacer fuera de la tecnología", publicó en su cuenta de Facebook.



Cuando vendió su compañía, el emprendedor ucraniano-estadounidense recibió 20 millones de acciones restringidas de Facebook, por las cuales ya obtuvo u$s7.000 millones.

Koum todavía tiene que presentarse una vez al mes hasta noviembre para obtener el resto de los títulos que le pertenecen. Según el medio financiero, el fundador de Whatsapp se presentó a mediados de julio en su oficina para llenar un formulario de solicitud por su contrato como empleado.